Imerys di Avezzano, FEMCA CISL soddisfatta dopo le ultime elezioni

Straordinario risultato alle elezioni delle RSU per il sindacato che ha ottenuto 11 preferenze e il maggior numero di consensi

AVEZZANO – Grande soddisfazione della FEMCA CISL AbruzzoMolise alle ultime elezioni per il rinnovo delle RSU della Imerys di Avezzano, che ha ottenuto 11 preferenze e il maggior numero di consensi da parte delle lavoratrici e dei lavoratori. “Un successo importante e straordinario per tutti noi – ha commentato Barbara Tocco Segretaria Femca AbruzzoMolise – che testimonia il grande lavoro di proselitismo sindacale svolto in quest’ultimo anno dalla FEMCA CISL nonostante la pandemia. Un progetto firmato dalla Federazione dell’ Energia, Moda, Chimica della CISL AbruzzoMolise e Nazionale che hanno sostenuto il principio del rinnovamento sindacale all’interno dell’azienda con la formazione di nuovi delegati. Ancora una volta i lavoratori danno fiducia al sindacato e premiano il nostro lavoro e la nostra azione: per noi è motivo di grande soddisfazione, specie in questo momento così delicato.”

La FILCTEM-CGIL ha ottenuto 6 voti , mentre la UILTEC-UIL ne ha conseguiti 2.

“Rivolgiamo gli auguri di buon lavoro al neo eletto Valerio Panunzi. Come FEMCA CISL siamo soddisfatti deI risultato ottenuto e ringraziamo tutti coloro che hanno lavorato e collaborato per il raggiungimento di questo risultato. La nostra determinazione, le nostre scelte e la nostra coerenza ci hanno premiato in questo momento di forte difficoltà sanitaria, economica ed occupazionale regionale, ma soprattutto del territorio aquilano – ha affermato la Segretaria Femca AbruzzoMolise TOCCO .

“Un risultato prezioso che premia impegno, lavoro di squadra e credibilità personale dei delegati, dei dirigenti e della stessa Organizzazione. Con questo significativo successo si conferma la validità del nostro modello sindacale, che trae la sua forza dal radicamento territoriale e dal consenso dei lavoratori, – ha concluso la Segretaria della Femca AbruzzoMolise”.