“Il teatro nella natura” in diretta streaming: ecco quando

Mercoledì 31 marzo il regista Claudio Di Scanno dialogherà con Pierlisa Di Felice, direttrice della Riserva Regionale Sorgenti del Pescara

PESCARA – Mercoledì 31 Marzo alle ore 18.00 si parla di Il teatro nella natura con una diretta streaming sulla pagina Facebook del Drammateatro. Dialogano con il regista Claudio Di Scanno la Direttrice della Riserva regionale Sorgenti del Pescara Pierlisa Di Felice e gli attori Mauro Marino, Susanna Costaglione e Beatrice Giovani.

E’ un periodo durissimo quello che anche il teatro sta subendo per via delle restrizioni adottate per combattere la pandemia. Da oramai oltre un anno l’attività teatrale è interrotta, fatta salva la finestra temporale dell’estate 2020 che aveva determinato una minima ripresa quantomeno per quella grande area del teatro indipendente in grado di agire anche oltre i canoni fissi della istituzionalità teatrale burocratizzata.

E’ il caso del Drammateatro di Popoli, gruppo storico del nuovo teatro italiano, protagonista la scorsa estate dell’ennesima avventura creativa all’interno dello splendido ambiente naturale delle Sorgenti del fiume Pescara sfociata nell’evento scenico itinerante Aquamores, ispirato agli Amores di Ovidio. A cementare il connubio natura e cultura, un progetto di teatro nella natura che da alcuni anni la compagnia abruzzese, la Riserva regionale Sorgenti del Pescara e il Comune di Popoli portano avanti con grande successo. Iniziato nel 2014 con l’indimenticabile spettacolo Antologia, ispirato a Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, proseguito nel 2017 con Le età del Mondo, tratto dal Primo Libro delle Metamorfosi di Ovidio, e quindi nel 2020 con Aquamores, insieme ad altri eventi di laboratorio e stage formativi, il progetto ha avuto esiti importanti e di forte caratterizzazione dell’ambiente naturale come alveo immaginativo e creativo in senso teatrale.

Tra questi, la realizzazione di una struttura teatrale di base completamente in legno che la Riserva e il Comune, su una idea proposta dal Drammateatro,, hanno costruito in uno degli angoli appartati più affascinanti dell’ambiente delle Sorgenti del Pescara. Ed è proprio per raccontare di queste esperienze artistiche e culturali vissute nell’ambiente naturale che

Mercoledì 31 Marzo alle ore 18,00 in diretta streaming sulla pagina Facebook di Drammateatro il regista Claudio Di Scanno dialogherà con Pierlisa Di Felice, direttrice della Riserva Regionale Sorgenti del Pescara, e gli attori Mauro Marino, Susanna Costaglione e Beatrice Giovani. Una narrazione delle esperienze ma anche una riflessione sul teatro in altri luoghi di teatralità che ai tempi della pandemia riapre prospettive di grande fascino e significato per il futuro.