Teramo, Conservatorio Braga: lezioni sospese per le vacanze di Pasqua

La didattica si ferma anche al Conservatorio ‘Braga’ per le feste pasquali: niente lezioni dal primo al 7 aprile compresi

TERAMO – “Stop alle lezioni per il Conservatorio Statale di Musica Braga di Teramo per le festività pasquali. La sospensione della didattica partirà giovedì santo, primo aprile, e resterà in vigore sino al prossimo 7 aprile compreso; si torna a suonare dal prossimo 8 aprile, peraltro attendiamo le ulteriori disposizioni regionali e ministeriali per capire come organizzare le lezioni di Musica d’insieme, sospese dallo scorso 15 marzo nella modalità in presenza, e che pure dovrebbero ripartire in sede subito dopo Pasqua”. Lo ha ufficializzato il Direttore del Conservatorio ‘Braga’ di Teramo Tatjana Vratonjic, rendendo noto il calendario festivo di attività dell’Istituzione musicale.

“Come ogni anno, ovviamente, la didattica si ferma anche al Conservatorio ‘Braga’ per le feste pasquali, quindi – ha riepilogato il Direttore Vratonjic – niente lezioni dal primo al 7 aprile compresi e si ricomincia l’8 aprile. Gli uffici del Conservatorio resteranno invece regolarmente aperti al pubblico, dalle 8 alle 14, nei giorni di giovedì e venerdì, 1 e 2 aprile, martedì 6 aprile e mercoledì 7 aprile. Il Conservatorio resterà invece completamente chiuso solo nei giorni del 3, 4 e 5 aprile. E intanto attendiamo le ultime decisioni di governo in merito alla classificazione dell’Abruzzo e, nello specifico, di Teramo, sulla base della curva pandemica del Covid per organizzare la ripresa in presenza anche delle lezioni di Musica d’insieme, che riguarda i piccoli, medi e grandi gruppi vocali e strumentali, lezioni sospese dallo scorso 15 marzo coerentemente con quanto deciso dal Comitato Territoriale di coordinamento dei Conservatori di Lazio e Abruzzo e che dovrebbero riprendere, anch’esse, dall’8 aprile. Ricordiamo invece che nulla è variato per le lezioni individuali che hanno continuato a svolgersi in presenza e continueranno secondo tale modalità a meno che il Conservatorio di Teramo non entri in ‘zona rossa’, provvedimento quest’ultimo che determinerà la sospensione con effetto immediato anche delle lezioni individuali in presenza e lo spostamento di tutta la didattica on line”.