Il settore giovanile del Pescara si ferma, sospesi gli allenamenti

PESCARA – “La Delfino Pescara 1936, in attesa del consiglio federale di martedì 10 marzo, comunica la sospensione degli allenamenti per le categorie UNDER 17, UNDER 16, UNDER 15, UNDER 14 e UNDER 13. Gli allenamenti della squadra Primavera proseguiranno in osservazione e nel pieno rispetto delle misure di prevenzione imposte dal ministero”. Questo è quanto riferito in una nota diffusa sul sito ufficiale della società. Ricordiamo che nell’ultimo turno la squadra Primavera è stata sconfitta in casa dal Sassuolo per 2-1.

Foto della squadra Primavera di Massimo Mucciante fonte sito ufficiale Pescara Calcio