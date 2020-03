Cancellato l’evento con il pianista Aeham Ahmad all’Oscar Pomilio Blumm Forum

Previsto per il prossimo 13 marzo all’Aurum di Pescara è stato annullato per indisponibilità dei relatori come effetto delle disposizioni in materia di prevenzione del coronavirus

PESCARA – Era atteso per il prossimo 13 marzo l’Oscar Pomilio Blumm Forum che si sarebbe dovuto tenere all’Aurum di Pescara e che avrebbe visto la partecipazione del pianista siriano Aeham Ahamad. Lo stesso, recentemente apprezzato sul palco dell’Ariston ad accompagnare Elodie nel brano di Ramazzotti “Adesso tu” non sarà dunque presente. La decisione è stata presa a causa dell’indisponibilità dei relatori per effetto delle disposizioni in materia di prevenzione del coronavirus. Pertanto è stato annullato anche il corso per giornalisti dal titolo “Informare per salvare la cultura“, previsto nella medesima location a partire dalle ore 16,30.

CHI É AEHAM AHMAD

Nato a Damasco nel 1988, ha vissuto nella capitale siriana fino al 2015. É diventato noto in tutto il mondo per aver rischiato la vita suonando il piano per le strade di Yarmouk devastate dalla guerra, nel tentativo di trasmettere speranza e gioia alla propria gente. Dopo il bando posto dall’ISIS su qualsiasi spettacolo musicale, è emigrato in Europa, dove ha iniziato a esibirsi in diversi concerti per promuovere la pace e i diritti umani. É autore del best-seller “Il Pianista di Yarmouk”.