Primavera, Pescara – Sassuolo 1-2: gli highlights della partita

Dopo il botta e risposta ravvicinato nel primo tempo su rigore con Pavone e Manzari arriva la doccia fredda in pieno recupero

CITTÁ SANT’ANGELO – Sconfitta casalinga per 2-1 del Pescara Primavera in campionato contro il Sassuolo nella gara disputata questo pomeriggio dopo lo stop. Pronti e via con il Pescara che si rende subito pericolo all’8 quando Pavone imbecca dalla destra Chiarella ma diagonale sull’esterno della rete. Risposta immediata degli ospiti con Saccani ma il suo colpo di testa si perde a lato. Al 23′ Pavone si fa atterrare in area e lo stesso attaccante è freddo sul dischetto a superare Russo. La gioia dura però pochi minuti e infatti al 27′ rigore per atterramento in area di Sorrentino su Manara. Dal dischetto non sbaglia Manzari e tutto da rifare.



Al 28′ ghiotta palla su invito dalla destra di Tringali ma il colpo di tacco di Pavone sul primo palo ma Shiba salva sulla linea a portiere battuto. Ospiti pericolosi dal limite a inizio ripresa ma buona la risposta con i pugni di Sorrentino. Quindi è Aurelio a trovarsi in area a tu per tu con l’attento portiere biancazzurro bravo a ipnotizzarlo. In pieno recupero arriva la doccia fredda con un diagonale in area di Mehmentaj che si infila sul primo palo. Nel prossimo turno di campionato il Pescara sarà impegnato in trasferta a Cagliari.

TABELLINO

PESCARA: Sorrentino, Martella, Diallo, Camilleri, Longobardi, Dumbravanu, Tringali (Quacquarelli 47′ 2°T), Diambo, Chiarella, Pavone (Pina Gomes 30′ 2°T), Masella (Mercado 21′ 2°T). A disposizione: Klan, Paolilli, Chiacchia, Quacquarelli, Madonna, De Marzo, Mercado, Blanuta, Tamboriello, Zinno, Pina Gomes. Allenatore: Iervese Pierluigi

SASSUOLO: Russo, Saccani, Aurelio, Shiba, Pilati, Piccinini, Steau Raul (Mercati 1′ 2°T), Artioli, Manara (Mehmentaj 37′ 2°T), Manzari (Mattioli 37′ 2°T), Bartoli (Martini 30′ 2°T). A disposizione: Vitiello, Midolo, Arabat, D’Alessio, Martini, Mercati, Mehmentaj, Abubakar, Gomez, Mattioli, Oddei. Allenatore: Turrini Francesco

Direzione di gara: Pascarelli Mattia della sezione di Nocera Inferiore, I° assistente Ferraioli Marco della sezione di Nocera Inferiore, II° assistente Croce Marco della sezione di Nocera Inferiore.

Reti: Pavone 24′ 1°T (PES), Manzari 27′ 1°T (SAS), Mehmentaj 48′ 2°T (SAS).

Ammonizioni: Sorrentino 27′ 1°T (PES), Camilleri 33′ 1°T (PES), Dumbravanu 38′ 2°T (PES).

Foto di Massimo Mucciante fonte sito ufficiali Pescara Calcio