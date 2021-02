Il PCI per l’Abruzzo, prima iniziativa online: ecco quando

Appuntamento lunedì 8 febbraio con l’evento del PD regionale e del Centro studi per la Rinascita in diretta sulla pagina Facebook

REGIONE – Si terrà lunedì 8 febbraio a partire dalle 16, in diretta Facebook sulla pagina del Partito Democratico abruzzese, l’evento “Il PCI per l’Abruzzo”, organizzato dal Pd regionale e dal Centro studi per la Rinascita.

“Si tratta – spiega il responsabile del Centro studi, Andrea Catena – della prima di tre iniziative che analizzeranno i contributi alla storia abruzzese dati dalle principali forze politiche della Prima Repubblica (PCI, DC e PSI) da cui deriva il Partito Democratico. Sarà interessare mettere in luce quanto di quelle esperienze ha determinato scelte che hanno avuto dirette conseguenze sul contesto in cui ci muoviamo oggi, anche per quanto riguarda il livello locale. Un’analisi utile a ripercorrere la nostra storia, e anche a valutare meglio, con maggiore consapevolezza, le azioni che dovremo compiere”.