Il mio giardino, Grazia Di Lisio presenta il libro a Pescara

PESCARA – Giovedì 24 ottobre, ore 17 presso la nuova sede Italia Nostra , viale Bovio 446 – Pescara Presentazione del libro Il mio giardino. Locus amoenus o recinto dell’io di Grazia di Lisio.

Riflessioni e letture poetiche a cura di Anna Colaiacovo e dell’Autrice L’individuo, che vive di contrasti all’interno della società, avverte l’esigenza di uno spazio tutto per sé che lo identifichi, lo separi e lo protegga dall’altro, che risponda al bisogno di controllare, delimitare, conoscere, per poi esplorare, rischiare: il giardino come estensione dello spazio in cui riflettere, o rifrangere la sua identità, i suoi bisogni, i suoi ricordi.

Il giardino come locus amoenus e allo stesso tempo recinto, per ritrovarsi in un luogo non solo fatto di bellezza, ma luogo reale in cui volgere l’attenzione sull’io, sui dubbi, sulle ombre, per rigenerarsi e riaprirsi a nuovi spazi. Ingresso libero.

Riflessioni Anna Colaiacovo

Letture poetiche Grazia Di Lisio

Organizzazione Diapositive Giancarlo Giardina

L’individuo, che vive di contrasti all’interno della società, avverte l’esigenza di uno spazio tutto per sé che lo identifichi, lo separi e lo protegga dall’altro, che risponda al bisogno di controllare, delimitare, conoscere, per poi esplorare, rischiare: il giardino come estensione dello spazio in cui riflettere, o rifrangere la sua identità, i suoi bisogni, i suoi ricordi. Il giardino come locus amoenus e allo stesso tempo recinto, per ritrovarsi in un luogo non solo fatto di bellezza, ma luogo reale in cui volgere l’attenzione sull’io per rigenerarsi, aprirsi a nuovi spazi, per diventare luogo di invenzione possibile, giardino del mondo.