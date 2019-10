Riqualificazione per il Parco Franchi e per gli altri parchi a Giulianova

Da lunedì 28 ottobre 2019 si svolgerà un intervento di manutenzione straordinaria sui giochi e installazione di nuove aree gioco per i più piccoli

GIULIANOVA – Il benessere e la tutela del Parco Franchi, tra gli spazi verdi più amati da generazioni di cittadini giuliesi, e degli altri parchi cittadini sarà al centro di un importante progetto di riqualificazione, che partirà a metà marzo e contribuirà a restituire alle aree verdi il decoro e la vivibilità che merita. Il progetto partirà con un primo intervento sul manto erboso nella parte est di Parco Franchi.

Ad annunciarlo è l’Assessore al Verde Pubblico Federico Taralli, il quale comunica anche che, a partire da lunedì 28 ottobre, Parco Franchi sarà al centro di un’opera di manutenzione straordinaria sui giochi per bambini, troppo spesso presi di mira dai vandali e ridotti in pessime condizioni, tanto a volte da non poter più essere utilizzati dai piccoli fruitori. Taralli annuncia anche che, entro la fine dell’anno, verranno effettuati interventi manutentivi anche sui giochi degli altri parchi cittadini, mentre in alcuni casi gli stessi verranno del tutto sostituiti. A breve nuove aree attrezzate per lo svago dei bambini verranno istallate nel parco Alfredo Cerasari di via Bellini e all’interno dei parchi del quartiere Annunziata.

“In questi mesi abbiamo raccolto le segnalazioni dei cittadini e programmato un intervento su Parco Franchi e sugli altri parchi che sia radicale, approfondito e strutturato – dichiara l’Assessore Federico Taralli – è nostra premura rispondere celermente a tutte le richieste pervenute ma vogliamo farlo con metodo e cura, proponendo alla città un progetto serio per la tutela del verde cittadino, che si svilupperà in due fasi: la prima tempestiva, per dare una risposta veloce e tangibile alle giuste comunicazioni dei cittadini; la seconda a partire dal mese di marzo, che prevede un vero e proprio progetto di riqualificazione delle aree”.

Le foto sono dei parchi Franchi e del quartiere Annunziata