“Il digitale è di strada” a Giulianova il 2 settembre: il programma

Alle 17 al Kursaal, poi in piazza del Mare, fino alle 24. Obiettivo del progetto è spiegare il web perchè possa essere un’occasione per crescere, migliorare, fare azienda

GIULIANOVA – Il progetto “Il Digitale è di strada” farà tappa domani a Giulianova. Si tratta di un’iniziativa non solo originale per modalità e contenuti, ma anche e soprattutto preziosa, perchè darà un volto umano, disponibile e sorridente ad una materia che si è abituati a giudicare complicata e distante. Un gruppo di esperti, tutti molto giovani, sarà infatti a disposizione per fornire indicazioni e consigli, utili ad orientarsi nei centomila rivoli del web e per accostarsi, consapevolmente, alle nuove tecnologie.

Il tour, partito il 28 Agosto da piazza Vittorio a Roma, terminerà domenica prossima sul lungomare di Rimini, dopo aver toccato Ferentino, Termoli, Pescara, Giulianova e San Marino. Termini come “criptovaluta”, “bitcoin”, “blockchain”, “cyber security”, non faranno più paura, dopo che l’equipe di “Il Digitale è di strada” li avrà spiegati e soprattutto avrà cercato, sicuramente riuscendoci, di approfondirne pericoli e potenzialità. Cosa rischia un bambino che da solo utilizza un cellulare, un computer o un tablet? Quali sono le professioni del futuro e quali opportunità di crescita personale può offrire l’universo del web?

Il team di “Il Digitale è di strada” risponderà a tutti, rendendo più comprensibile, dunque più vantaggioso e praticabile, il mondo che quotidianamente attraversiamo e facciamo nostro, troppo spesso senza bussola. Daranno una mano a non smarrirsi nel labirinto del digitale, gli avvocati Alessandro Ghiani e Angela Petraglia, l’ esperto di crimini telematici Antonio Putrino, il coordinatore del progetto Michele Capuozzo, e la giuliese Sara Simeone, docente all’ Università di Manchester ed attenta conoscitrice, tra le più accreditate nel Regno Unito, di start up, tecnologie digitali e opportunità lavorative nel mondo informatico. Ognuno (giovane o anziano, uomo o donna, imprenditore, studente o casalinga che sia) troverà una risposta alle proprie perplessità. L’evento si terrà dalle 17 al Kursaal, per poi trasferirsi, alle 19, in piazza del Mare.

“Mi entusiasma – commenta il sindaco – che lo stesso spazio, dopo aver ospitato un’esibizione pop e un concerto di musica classica, sarà lo scenario di un evento all’aria aperta dedicato al web. Giulianova è tra i sette comuni dove “Il Digitale è di strada”, dove, cioè, si offre gratuitamente la possibilità di utilizzare, con intelligenza ed un minino di competenza, le risorse dell’informatica. Ringrazio l’assessore Paolo Giorgini che ha reso possibile l’iniziativa. Sono sicuro che sarà una serata utile, interessante, sicuramente accolta con favore da chi naviga on line, per lavoro, necessità o solo per piacere”.