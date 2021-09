Podismo, torna il Trofeo dei Vigneti a Villamagna: ecco quando

La 24°edizione della classica podistica si svolgerà il 5 settembre; prevista anche un “Passeggiata della salute” non competitiva

VILLAMAGNA – Si avvicina il periodo della vendemmia e con essa l’immancabile gara podistica di settembre in mezzo ai vigneti carichi di uva matura nel territorio di Villamagna.

Un anno dopo lo stop per l’emergenza Covid-19, l’US Acli Marathon Chieti e la Pro loco di Villamagna si sono rimboccati le maniche per mettere in cantiere la 24°edizione del Trofeo dei Vigneti domenica 5 settembre.

A Villamagna si comincia a respirare “aria divina e di…vino!” È noto che in questo frangente il paese teatino si è sempre dimostrato collaborativo ed accogliente nei confronti dei tanti partecipanti pronti ad onorare il terzo appuntamento 2021 del circuito Corrilabruzzo e settimo in seno al Corrimaster Fidal.

Dal centro storico, il percorso coinvolge la campagna circostante, a stretto contatto con i vigneti e le numerose cantine presenti nel territorio comunale per portare a termine due giri di circa 6 chilometri cadauno per la competitiva e soltanto un giro di 6 chilometri per la “Passeggiata della Salute” non competitiva. Il programma sarà arricchito dalle gare per Pulcini (500 metri), ragazzi (1000 metri) ed esordienti (2000 metri).

“Dalla metà degli anni novanta – spiega Pietro Perrucci a nome dell’US Acli Marathon Chieti – il Trofeo dei Vigneti è per noi un simbolo di aggregazione e di lustro nel panorama atletico regionale e in un’ottica di promozione del nostro territorio con il nostro pregiato vino doc che daremo nel pacco gara e nelle premiazioni. Il nostro cammino organizzativo è partito su iniziativa del parroco di Villamagna, Don Ernesto Frani, e della vecchia Pro loco. Tra varie interruzioni di qualche anno e riprese, siamo subentrati noi con l’attuale Pro loco del presidente Antonio Valente fino alla sospensione dello scorso anno causa emergenza Covid-19. Questa gara ha un parallelismo con la nascita della Notturna di Chieti che tornerà nel 2022 dopo due edizioni consecutive di stop”.

Il programma

– Ore 8:00 Ritrovo degli atleti e ritiro pettorali in piazza IV Novembre.

– Ore 9:00 Partenze pulcini, ragazzi ed esordienti.

– Ore 10:00 Partenza gara competitiva. In coda partenza della non competitiva ( “Passeggiata della salute”).

– Ore 11:30 Inizio delle cerimonie di premiazione degli atleti.

Iscrizioni

Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul seguente sito: www.timingrun.it o via e-mail: timingrun@gmail.com dovranno avvenire entro le ore 22.00 di venerdì 3 settembre 2021. La quota è di 7 euro per la gara competitiva e la passeggiata della salute (con diritto al pacco gara), 3 euro per le gare giovanili (con gadget di partecipazione).