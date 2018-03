Oggi Sabato 24 marzo, dalle ore 20.30 alle ore 21.30, verrà spento parzialmente l’impianto di illuminazione di Piazza Martiri

TERAMO – Anche il Comune di Teramo aderisce all’Ora della Terra (Earth Hour), l’iniziativa promossa e organizzata dal WWF in programma per domani Sabato 24 marzo. Si tratta della grande mobilitazione contro i cambiamenti climatici, che si svolge in tutto il mondo, arrivata quest’anno all’undicesima edizione.

Dalle ore 20.30 alle ore 21.30 le luci dei più importanti monumenti, strade, piazze, sedi di governi e parlamenti, uffici, abitazioni private e locali commerciali di tutto il mondo si spegneranno per lanciare un appello globale per la difesa del Pianeta.

La parola d’ordine dell’edizione 2018 sarà #Connect2Earth, perché tutti noi siamo “connessi” alla Terra e c’è un fortissimo legame tra il nostro benessere e la tutela della biodiversità del Pianeta.

A Teramo, grazie all’adesione del Comune, dalle ore 20.30 alle ore 21.30, verrà spento parzialmente l’impianto di illuminazione di Piazza Martiri e il WWF Teramo ha organizzato una “Biciclettata per il clima” che partirà da Largo Madonne delle Grazie alle ore 19 e attraverserà tutte le strade cittadine per concludersi in piazza Martiri della Libertà per lo spegnimento delle luci alle ore 20.30.