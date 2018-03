FlixBus: Pescara ora collegata anche con l’estero

Boom di prenotazioni per il weekend di Pasqua. Al via i primi collegamenti internazionali da Pescara: raggiungibili 15 città in Svizzera e Germania. La città abruzzese collegata con oltre 80 destinazioni italiane ed estere. Pescara tra le mete preferite dagli Italiani per il weekend di Pasqua. Prenotabili su www.flixbus.it, via app e in agenzia

PESCARA – FlixBus continua a investire su Pescara: dopo aver collegato la città abruzzese con 70 mete italiane, l’operatore europeo leader della mobilità in autobus avvia i primi collegamenti verso l’estero. Pescara, già un crocevia fondamentale all’interno del network nazionale di FlixBus, viene così integrata anche nella rete internazionale di autobus intercity più estesa del continente, a beneficio di quanti vogliono spostarsi in Europa dall’Abruzzo a un costo accessibile e in modo sostenibile.

Da Pescara si possono raggiungere 15 destinazioni estere, tra cui Lugano e Zurigo (collegate anche con la fermata di Città Sant’Angelo), ideali per scoprire i paesaggi mozzafiato dei laghi svizzeri, e importanti mete in Germania, quali Monaco di Baviera, Stoccarda, Francoforte, Colonia e Düsseldorf. Anche a livello nazionale, vengono creati nuovi collegamenti con città come Como, mentre si potenzia la frequenza di quelli esistenti: da Lecce a Torino, passando per Napoli, Roma, Firenze, Verona e Milano, i Pescaresi possono continuare a contare sul servizio di mobilità green di FlixBus per spostarsi in tutta Italia.

Pescara tra le mete preferite degli Italiani per il weekend di Pasqua

Ma Pescara non è solo un punto di partenza ideale per esplorare l’Italia e l’Europa: le prenotazioni FlixBus per il periodo di Pasqua, tra venerdì 30 marzo e lunedì 2 aprile, collocano infatti la città all’11°posto nella classifica delle destinazioni preferite dagli Italiani, ribadendone l’importanza di centro turistico.

A Pescara, tutte le corse FlixBus partono dal Terminal di Corso Vittorio Emanuele II, a Città Sant’Angelo dalla fermata di Via XXII Maggio 1944. I biglietti sono acquistabili sul sito www.flixbus.it, tramite la app gratuita e in agenzia. A bordo autobus, Wi-Fi gratuito, prese di corrente, sedute spaziose e toilette.