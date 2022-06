Il Chitarreto dei Jazzemani, concerto al Florian Espace il 19 giugno

PESCARA – Domenica 19 giugno, ore 19.00 al Florian Espace per Concerto di musica jazz, Il Chitarreto dei Jazzemani di Roberto Zechini, Special Guest Mike Rossi. Un nuovo appuntamento, l’ultimo della stagione di Teatro d’Autore e Altri Linguaggi del Florian Metateatro in collaborazione con Musicando, la realtà pescarese di didattica della musica, che propone al Florian Espace un concerto dalla formula innovativa: l’unione di allievi e maestro, in un concerto che unisce due livelli di un medesimo progetto.

Roberto Zechini è anima e corpo dell’ampio progetto Il Chitarreto dei Jazzemani, che nasce nel 2011 ed è formato da un vero e proprio laboratorio di linguaggio e tecniche dell’improvvisazione, jazz, ma anche di arrangiamento e composizione contemporanea. Progetto che poi si sviluppa nella prassi della musica d’insieme. Il Chitarreto ha negli anni pubblicato dischi, libri, documentari, colonne sonore, ecc. oltre ad eseguire dal vivo le musiche prodotte.

Il concerto al Florian Espace sarà uno degli eventi che il suo ideatore, Roberto Zechini, assieme al musicista Mike Rossi, immagina sulla didattica del linguaggio musicale da sempre connessa con gli altri linguaggi dell’arte e della ricerca scientifica, della filosofia e dell’estetica.

Roberto Zechini ha una formazione in chitarra, jazz e improvvisazione, ma anche in lingua e letteratura russa, e filosofia. Suona in molti festival e rassegne internazionali (Italia, Germania, Regno Unito, Austria, Spagna, Francia, Russia, Marocco, Kosovo, Albania, Serbia, Montenegro, Sud Africa, ecc.). Vanta numerose collaborazioni artistiche con i grandi nomi della musica italiana e non: Mauro Pagani, Ramberto Ciammarughi, Mike Stern, Walter Blanding, Daniele Di Bonaventura e tanti altri. Ha inciso e pubblicato diversi cd, con il disco “A deep surface” (notamijazz, 2013) ha vinto i Jazzit Awards. Ha diretto la SPM – Scuola Popolare di Musica di Fermo dal 2001 al 2014. Insegna chitarra jazz, improvvisazione e armonia, anche presso i corsi di Arcevia-jazz, alla Bettino Padovano di Senigallia e presso l’Istituto di formazione musicale Musicando di Pescara.

Ha pubblicato diversi saggi di critica ed estetica musicale. E’ uno dei compositori raccolti nel Real Book del Jazz italiano. E’ in uscita il libro ‘Roberto Zechini – Il Chitarreto dei Jazzemani’ (notami, 2022), un libro di metodologia e una raccolta di tutti i brani scritti e arrangiati dal 2011 a oggi.

Mike Rossi è Professore di Jazz e Legni al South African College of Music, University of Cape Town, South Africa. Suona nei jazz clubs, jazz festivals e tiene workshops e master-classes in Africa, Europa e negli Stati Uniti. Ha pubblicato vari testi di improvvisazione jazz in varie lingue; è Presidente del SAJE (South African Association for Jazz Education) dal 2012 al 2016, ed è membro de JEN (Jazz Education Network) e del IASJ (International Association of Schools of Jazz). Nel 2019 riceve il Premio Speciale dal Joy of Jazz Festival per il suo contributo all’educazione del jazz in South Africa negli ultimi trent’anni.

Musicando, e l’Associazione Culturale Musicale L’Olandese Volante, con il Presidente Manuela Martinelli, anche direttore artistico dell’evento, nasce a Pescara nel 1989 per opera di un gruppo di amici, giovani musicisti, attori ed artisti, con l’intento di promuovere e diffondere cultura, in particolare cultura musicale. Fortemente voluta e sostenuta dal Florian, che l’ha ospitata nel proprio teatro fino all’anno 1999, creando un nuovo centro di riferimento culturale nella città di Pescara. Fin dalla sua fondazione, l’associazione ha organizzato numerosi eventi musicali e culturali ed è stata promotrice di progetti musicali e culturali di grande risonanza a Pescara e dintorni.

Come di consueto a termine del concerto ci sarà l’incontro con gli artisti, condotto dal direttore artistico di Musicando Manuela Martinelli

Per info e biglietti 085.2059278 / 393.9350933