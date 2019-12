Castello di Semivicoli: gli appuntamenti natalizi

Dal concerto gospel in accompagnamento all’aperitivo di Natale, al brunch natalizio: tutti gli eventi in casa Masciarelli

CHIETI – Le festività natalizie sono ormai alle porte: quest’anno, per festeggiare l’arrivo della stagione fredda, il Castello di Semivicoli propone un calendario ricco di appuntamenti per tutti gli amanti del vino e non solo. Dal concerto gospel in accompagnamento all’aperitivo di Natale, al brunch natalizio che chiude il ciclo invernale dai rinomati brunch domenicali di casa Masciarelli. Passando, naturalmente, per una cena con mistero in chiave natalizia ed una speciale sessione di Taste Yoga, momento relax che combina Yin Yoga, pratica per tutti poiché adatta alle esigenze di qualsiasi corpo, e degustazione tecnica dei vini della maison. Ci sono, dunque, tutti gli ingredienti per celebrare le imminenti festività all’insegna del buon divertimento, del buon cibo e soprattutto del buon vino.

Nel dettaglio:

Sabato 7 dicembre 2019

Concerto Gospel con Aperitivo di Natale. Il coro Gospel Sound Machine, nato nel 2005 da un geniale intuizione di Paolo Zenni, si esibirà nel classico repertorio di Natale al completo dei suoi 30 elementi. Seguirà poi un aperitivo con tanto di accensione dell’albero che adornerà per le feste il Castello di Semivicoli. Ore: 17.30 Costo per persona: 25 euro per gli adulti (gratuito per i bambini).

Sabato 14 dicembre 2019

Cena con mistero “Bufera a Stormy Rock”. Dopo il grande successo della passata edizione, torna la serata che vira in tinte noir l’atmosfera natalizia. Negli anni ’60, tra tormente di neve e bizzarri personaggi in competizione per un ricco testamento, l’atmosfera si farà presto molto tesa. “Bufera a Stormy Rock” è un divertente giallo curato nei minimi dettagli, ma anche uno spettacolo teatrale coinvolgente, con musiche, suoni e colpi di scena. Organizzato in partnership con l’agenzia Cronosfera (Pescara).

Menù:

Zuppa di legumi e orzo perlato

Chitarrina al sugo di salsiccia

Faraona farcita alle castagne

Mousse cioccolato e torrone

Ore: 20.30 Costo per persona: 45 euro per gli adulti (25 euro per i bambini). Prenotazione obbligatoria. Info: Facebook – Mailchip – Sito Cronosfera

Domenica 15 dicembre 2019

Seduta di Yin Yoga con Degustazione tecnica di vini. Nuova seduta di yoga con il team di esperti di Shanti Yoga Om nel suggestivo salone del Castello, luogo ideale per questa pratica lenta e rilassante, adatta a chi, oltre ad aumentare l’elasticità del corpo, ricerca morbidezza interiore. Segue una degustazione guidata con i vini Masciarelli.

Per maggiori informazioni: Aida Partners srl Via Pomponazzi, 9 – Milano – 02.89504650 Barbara Fortunati – barbara.fortunati@aidapartners.com Eleonora Quesito – eleonora.quesito@aidapartners.com

Ore: 18.30 Costo per persona: 45 euro per gli adulti.

Domenica 22 dicembre 2019

Brunch Natalizio. Ultimo appuntamento domenicale per chiudere in bellezza la stagione delle eleganti colazioni all’inglese offerte dal Castello di Semivicoli: il Christmas Brunch. Un’occasione per assaporare ancora una volta le bontà del territorio e non solo, il tutto squisitamente lavorato a mano. Ore: 11.00 – 15.00 Costo per persona: 33 euro (adulti), 15 euro (ragazzi da 9 a 14 anni), gratuito (bambini da 0 a 8 anni) Prenotazione obbligatoria.