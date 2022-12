“Il Cammino di Margherita”, presentazione del progetto a Ortona

Entrano ufficialmente nel team la scrittrice Giulia Alberico e l’attrice Cloris Brosca che saranno coinvolte in prima persona nelle attività culturali e artistiche riguardanti il Cammino

ORTONA – È prevista per il 18 dicembre 2022, alle ore 10:00 nella Sala Eden di Ortona la conferenza stampa per la presentazione ufficiale del progetto europeo “Il Cammino di Margherita – Sotto il cielo degli Asburgo”.

Durante l’evento saranno presentate alla stampa le nuove new entry del team: la Professoressa e Scrittrice Giulia Alberico, che con il libro “La Signora delle Fiandre” è stata presentata al Premio Strega 2021 e l’attrice e personaggio televisivo Cloris Brosca, che ha collaborato con registi e attori come Tino Buazzelli, Gigi Proietti, Eduardo De Filippo, Massimo Troisi e Giuseppe Tornatore.

Per la prima volta ad Ortona, città che ha visto spegnersi la vita della Madama, sarà presentato il libro e l’attrice ne leggerà alcuni passi.

“Un progetto ambizioso e con un respiro europeo, che porterà ad unire il trekking con l’arte, la storia, spettacoli teatrali ed itineranti. Un connubio mai visto prima” annuncia Franco Cespa, responsabile del progetto.

“Stiamo lavorando per farlo diventare il trekking più lungo del mondo e spingere i comuni attraversati dal cammino a collaborare tra loro” rende noto Francesco Bernabeo, il responsabile del tracciamento del percorso e del trekking.

Non mancheranno i patrocini. Primo fra tutti la Regione Abruzzo e a seguire i comuni di Ortona, Tollo e Fossacesia. Un grazie anche agli sponsors della conferenza quali Lab Engineering, International P.M.T, Pasticceria Cantelmi, Il ristorante Doppia Vela, Autotrasporti Nervegna, Libreria Moderna di Fabulinus & Minerva e il prestigioso edificio settecentesco Palazzo Tilli di Casoli.

Le tre associazioni di Ortona SearchGo, Progetto Ortona 2.0 e NoveZeroSei annunciano che la collaborazione con enti ed associazioni sarà il tassello fondamentale per far diventare il Cammino di Margherita un progetto originale, unico ed emozionante per chi lo compie e per tutti noi che lo stiamo costruendo.

Per ulteriori informazioni visita il sito www.ilcamminodimargherita.com

Contatti: info@ilcamminodimargherita.com.

L’evento sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook del Cammino di Margherita