IIS Alessandrini di Montesilvano tra iniziative, attività narrativa, lavoro e tv

MONTESILVANO (PE) – Si fanno sempre più incalzanti le attività in seno all’IIs Alessandrini di Montesilvano. Nelle ultime ore i ragazzi dell’istituto superiore montesilvanese si sono misurati con una serie di esperienze davvero interessanti. Nell’aula magna dedicata al compianto Gianni Pagannone, gli studenti si sono misurati con il progetto “Invito alla lettura, invito alla scrittura…” promosso dai referenti proff: Michele Marchegiani, Angelo Massimo Pompei e Marco Della Valle. I ragazzi, dopo aver letto un racconto d’avventura, scritto da Michele Marchegiani, dal titolo “Sem il marinaio”, si sottoporranno ad una gara , con domande di storia, geografia, lingue straniere sul testo narrativo letto. La competizione è stata denominata ” Per un pugno di libri” e vede, poi, la pubblicazione dei vari racconti modificati nell’epilogo dagli alunni stessi.

Intanto gli studenti elle classi 3 A Afm e 3 A tur, accompagnati da Luigia Piccaluga e Marco Centorame, docenti delle classi coinvolte, si sono recati in visita in una delle più prestigiose Cantine vinicole della provincia di Pescara. Qui gli alunni hanno potuto vedere con attenzione i vari reparti di produzione e vinificazione per poi ammirare la spettacolarità dell’ambiente dove il vino viene stoccato e conservato. La visita aziendale si inserisce nell’ambito dell’attività formative progettate di PCTO, in tempo detto alternanza scuola/mondo del lavoro e progetto studenti Imprenditori.

Va poi menzionato in grande successo ottenuto dagli alunni delle quarte e delle quinte AFM/SIA dell’IIS Alessandrini in occasione della conferenza- dibattito tenutasi nel teatro comunale di Pineto, nei giorni scorsi. Gli studenti hanno illustrato come le politiche attive del lavoro fin qui messe in campo siano state scarsamente efficaci nel ridurre i livelli di povertà e garantire un’occupazione dignitosa ed hanno potuto ascoltare i contributi del vice sindaco Alberto Dell’Orletta – rappresentante delle Istituzioni in un territorio che ha di recente subito la ferita della chiusura di Mercatone Uno-, del Responsabile dei servizi alle persone ed alla famiglia Mauro Cerasi, del Direttore di Confindustria Teramo Nicola Di Giovannatonio e di Romeo Pasquarelli, rappresentante dell’ esecutivo regionale dell’USB Abruzzo . I lavori sono stati aperti daalla dirigente dell’IIS Alessandrini, Maria Teresa Di Donato che ha ricordato che il Lavoro è valore fondante della società descritta dalla Costituzione e che la Repubblica s’impegna a rendere effettivo questo diritto con l’azione politica ordinaria.

E, nonostante l’inizio delle vacanze, nella scuola superiore montesilvanese continua incessante l’attività. In questi giorni, infatti i ragazzi, stanno progettando ed organizzando in ogni minimo dettaglio la puntata di “50 e non sentirli” con Vincenzo Olivieri che sarà all’Alessandrini alla ripresa delle lezioni per la realizzazione della seguitissima trasmissione.