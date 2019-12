Sportello InFormaLavoro a Teramo, l’inaugurazione [FOTO]

TERAMO – Inaugurato ieri, 20 dicembre, il nuovo sportello InFormaLavoro, alla presenza del Vescovo della Diocesi Mons. Lorenzo Leuzzi, del Magnifico Rettore dell’Università di Teramo Dino Mastrocola, del Presidente della Fondazione Tercas Gianfranco Mancini e dell’assessore municipale alle Politiche Sociali Simone Mistichelli. Lo sportello è infatti nato dalla sinergia tra istituzioni ed enti i quali, ciascuno per le proprie competenze e con specifici contributi, hanno reso possibile l’avvio del nuovo servizio.

Lo sportello ha sede in Piazza Orsini e per contatti si potrà utilizzare la mail: informalavoro@comune.teramo.it

InFormaLavoro è un programma creato per dare vita ad uno spazio in cui i cittadini potranno acquisire informazioni su opportunità di lavoro, formazione e creazione di impresa. La mission è di implementare un nuovo modello di welfare pubblico: partecipativo, inclusivo e vocato al sostegno della comunità e allo sviluppo del territorio. I servizi che fornirà sono: orientamento professionale, incontro domanda-offerta, formazione professionale, creazione d’impresa e startUp, offerte di lavoro all’estero. Le attività verranno svolte in collaborazione con le agenzie interinali: Adecco, Humangest, Manpower, Openjobmetis.

Il calendario delle attività Dicembre 2019-Gennaio 2020, sempre dalle ore 10.00 alle 13.00

Venerdì 27 Dicembre

Mercoledì 8 Gennaio

Venerdì 10 Gennaio

Martedì 14 Gennaio

Mercoledì 15 Gennaio

Giovedì 16 Gennaio

Venerdì 17 Gennaio

Martedì 21 Gennaio

Mercoledì 22 Gennaio

Giovedì 23 Gennaio

Venerdì 24 Gennaio

Lunedì 27 Gennaio

Mercoledì 29 Gennaio

Venerdì 31 Gennaio