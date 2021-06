II° Bellessere Festival a Roseto degli Abruzzo: ecco quando

In programma dall’11 al 13 giugno presso il Villaggio Lido D’Abruzzo una tre giorni dedicata alla bellezza, natura e al benessere

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Da un’ idea di Fabio Francavillese, con L’ Alto Patrocinio della Regione Abruzzo e con il Patrocinio del Comune di Roseto degli Abruzzi; Lido D’Abruzzo Spa & Beauty ed Equilibrio e Movimento presentano il Bellessere Festival – Seconda Edizione – 11/12/13 Giugno 2021, presso Villaggio Lido D’Abruzzo.

“Abbiamo e Stiamo ancora affrontando, un nemico invisibile, che all’improvviso, è entrato a far parte delle nostre vite, stravolgendo completamente ogni equilibrio: il Covid19. Per contrastare questa situazione, durante il primo #lockdown a Marzo 2020, abbiamo utilizzato il “Pensiero Creativo”, per dare vita a qualcosa di bello, da condividere con tutti voi. Da una semplice idea, nasce il Festival Del Benessere, di cui troverete un articolo in foto. Con il perdurare della Pandemia, ci siamo impegnati, affinché, il Festival, migliorato sotto ogni aspetto, possa avere un seguito, diventando un appuntamento fisso, in cui elogiare: La Libertà, Il Benessere e la Vita”.

In collaborazione con Antonella Argentini e Gruppo AS.Pegaso, con il contributo di Big Up Animazione, sarà possibile assistere ad uno spettacolo di Artisti Emergenti che saliranno, per la prima volta sul palco. Recitazione, ballo, canto, moda, e arte Varia, questo è “Lo Spazio Contest Show” che si terrà durante le giornate di Venerdi e Sabato, a partire dal tardo pomeriggio.

Durante i tre giorni della #manifestazione, saranno presenti illustri #partner, con dei punti informativi ed attività correlate:

WWF e Guide della Riserva Borsacchio con Marco Borgatti e Marco Borgatti Secondo

FIAB Italia e Cerrano bike land con Andrea Cesarini

Imprendo School e Comprendo Accademia della Formazione con Emanuela Conca

Moli.Form. scuola di formazione accreditata e riconosciuta dalla Regione Molise

La Meccanica Delle Tende . ass.ne culturale / lab / compagnia teatrale con Massimiliano D’Aloiso

Mizar Specchio Psicologia e Spiritualità con Mizar Mahira

Passione Yoga con Mabedg Alexandra Gómez Nieto

Associazione Qua La Zampa Associazione animalista Roseto Degli Abruzzi