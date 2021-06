Silvio Monaco è il nuovo presidente dell’Avis Provinciale di Pescara

“Con il massimo impegno cercherò di eguagliare i suoi risultati. L’Obiettivo dell’Avis sarà ripartire dalle basi ossia dal donatore e dall’altruismo che da sempre lo contraddistingue”

PESCARA – Nuovo direttivo e, dunque, nuovo presidente per l’Avis provinciale di Pescara. Sono stati ufficializzati nei giorni scorsi i nomi degli eletti nel corso dell’Assemblea annuale dell’associazione che si è svolta all’Auditorium Leonardo Petruzzi il 22 maggio 2021. Ad assumere il comando della sezione provinciale di Avis è Silvio Monaco che subentra al presidente uscente, Camillo Bosica, giunto al termine dei suoi due mandati.

«Sono stati anni intensi», sottolinea il presidente uscente, Camillo Bosica, «durante i quali abbiamo lavorato sul reticolato associativo delle Avis comunali presenti sul territorio pescarese e realizzato iniziative di respiro sovra-comunale garantendo il supporto alla promozione della donazione del sangue con modalità nuove. Nel ringraziare tutti i direttivi delle Avis Comunali e i referenti d’area del Pescarese auguro un proficuo lavoro al nuovo presidente e al suo direttivo che è stato, giustamente, integrato con giovani fortemente motivati».

Più spazio ai giovani, dunque, ma non senza esperienza. Contrariamente alla sua età – è tra i presidenti provinciali più giovani – Silvio Monaco vanta un lungo percorso all’interno di Avis. A partire dal 2006 fino ad oggi, infatti, il nuovo presidente è stato coordinatore di Avis Giovani comunale Pescara, coordinatore di Avis Giovani provinciale Pescara, tesoriere di Avis comunale Pescara e segretario Avis provinciale Pescara.

«L’eredità lasciatami dal presidente Bosica è colma di professionalità e successi», commenta il neo presidente, Silvio Monaco. «Con il massimo impegno cercherò di eguagliare i suoi risultati. La pandemia Covid-19 ha inciso sul Paese e di conseguenza anche sui donatori. In questa fase storica in cui, come sembra, stiamo tornando alla normalità, l’obiettivo dell’Avis sarà ripartire dalle basi ossia dal donatore e dall’altruismo che da sempre lo contraddistingue. Egli, in forma anonima e disinteressata, compie il gesto più bello che ci possa essere. Invito tutti i donatori e aspiranti tali a rinnovare il loro impegno verso la comunità e andare a donare perché di una buona azione, come di sangue, c’è sempre bisogno».

In occasione dell’Assemblea, si è tenuta anche la mostra del Concorso di grafica – Memorial Stefania Spanò “Proteggi la vita, diventa donatore” promosso dall’Avis Provinciale Pescara e dall’Aido in collaborazione con la Scuola internazionale di Comics e Games Academy di Pescara. Si tratta di un’iniziativa riservata ai giovani allievi della Scuola di Comics che, con la loro creatività, hanno realizzato delle locandine per sensibilizzare alla donazione di sangue e di organi.

Il nuovo direttivo di Avis provinciale Pescara è composto da: Silvio Monaco, Camillo Bosica, Fausto Ventura, Marco Cozza, Nunzio Giangiulli, Agostino Zazzara, Evangelista Roberto, Guido Falconi, Chiara Nardella, Paolo Sola, Fabio Notarfranco, Teodolindo Arduini e Davide Domenicucci.