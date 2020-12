“Idillio d’amore”, IV° concorso letterario “Ester Pasqualoni”

Il premio, indetto dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Giulianova per combattere la violenza di genere, avrà come tema l’educazione ad una sana affettività

GIULIANOVA – È indetta dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Giulianova in collaborazione con gli Assessorati alla Pubblica Istruzione e alle Pari Opportunità, la quarta edizione del concorso letterario “Ester Pasqualoni – Per combattere la violenza di genere”, rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di I grado della regione Abruzzo.

“Il fenomeno della violenza di genere è purtroppo un male sociale dilagante e richiede interventi integrati e di largo respiro che vadano a incidere sul sentire comune, sui comportamenti consolidati – dichiarano gli Assessori alle Pari Opportunità alla Pubblica Istruzione Lidia Albani e Katia Verdecchia – sulla sensibilità diffusa, sugli stereotipi imperanti, sulla cultura di giovani, donne e uomini. Lo attestano le notizie di cronaca ma anche gli episodi di vita quotidiana che cittadini adulti e giovani si trovano a vivere, spesso sprovvisti degli strumenti efficaci per potersi difendere e denunciare i soprusi ed ogni forma di abuso. È per questo che anche quest’anno la Commissione per le Pari Opportunità di Giulianova, in collaborazione con gli Assessorati alla Pubblica Istruzione e alle Pari Opportunità, propone il Concorso Letterario in memoria della dottoressa Ester Pasqualoni, barbaramente uccisa il 21 giugno 2017 nel parcheggio dell’Ospedale “Val Vibrata” di Sant’Omero. Con l’anno 2021 il concorso giunge alla sua quarta edizione e continua con l’intento di voler promuovere e divulgare in tutte le scuole il senso di una affettività sana e di una relazionalità che possa dirsi equilibrata nella costruzione degli affetti”.

“Il concorso letterario desidera continuare a tenere vivo il ricordo della dottoressa Pasqualoni, medico oncologo, che tanto era amata dai suoi collaboratori e dai pazienti, visti la dedizione e la passione profusi senza pari nell’assistenza ai pazienti. – dichiara la Presidente della Cpo giuliese Marilena Andreani – un impegno, quello della Commissione per le Pari Opportunità che, senza alcun dubbio, grida ancora una volta e a gran voce il suo no alla violenza di genere”.

Il concorso letterario, intitolato quest’anno “Idillio d’amore”, è aperto alle classi prime, seconde e terze delle Scuole Secondarie di I grado della regione Abruzzo e vuole spingere gli studenti e le studentesse a riflettere sui temi della violenza di genere e del femminicidio, attraverso l’elaborazione di soluzioni artistiche. In modo particolare il Concorso nasce con l’intento di portare le giovani generazioni a riflettere su quelli che sono i comportamenti sani da adottare per la cura e per lo sviluppo di una relazione affettiva basata sul rispetto.

Quello che stiamo per lasciare alle spalle è un anno difficile, che ha messo a dura prova tutti ribaltando le priorità dell’esistenza. Il Covid-19 ha allungato le distanze, ha segnato il ritmo di contagi e di scomparse premature, ha messo in luce però anche i legami veri, quelli che hanno la forza di resistere a qualunque prova e sotto ogni intemperia.

Per tale ragione, per l’anno 2021, il Concorso in memoria della dottoressa Ester Pasqualoni vuole tingersi di speranza e di colore e lo vuole fare stimolando i ragazzi a lavorare sul tema “Idillio d’amore”, al fine di mettere in evidenza qualità necessarie nei rapporti umani, quali l’equità, l’uguaglianza, il rispetto, l’ascolto reciproco.

Il bando è stato pubblicato sul portale web istituzionale del Comune di Giulianova, insieme alla scheda d’adesione. Le scuole che intendono aderire sono invitati a far pervenire esclusivamente per via telematica la loro scheda di adesione entro e non oltre il 15 febbraio 2021 al seguente indirizzo e-mail: pariopportunita@comune.giulianova.te.it.

Il termine ultimo per la spedizione degli elaborati è fissato per il giorno 20 aprile 2021. L’invio dovrà essere effettuato dall’Istituto scolastico (o docente referente di classe) sempre al seguente indirizzo pariopportunita@comune.giulianova.te.it in formato digitale (per foto o disegni) o word (per la produzione scritta: favola).

“Vista la situazione d’emergenza sanitaria che il nostro paese sta attraversando, l’evento finale di Premiazione si svolgerà entro il mese di giugno 2021 – conclude l’Assessore Lidia Albani – nel rispetto dei protocolli di sicurezza, nella data e nell’orario che successivamente verranno comunicati a tutte le scuole. La manifestazione si terrà, come nelle passate edizioni, al Palazzo Kursaal, a conclusione di una Tavola Rotonda alla quale parteciperanno esponenti del mondo scolastico, cariche istituzionali regionali e nazionali, la giuria del Premio, la Commissione Pari Opportunità. In occasione della manifestazione finale della IV edizione – anno 2021, saranno assegnati premi di riconoscimento anche a tutti coloro che hanno aderito alla III edizione, lavorando sul tema “Non toccarmi”, dato che, sempre per motivazioni legate al diffondersi dell’emergenza sanitaria, l’evento di premiazione non ha avuto luogo”.