Giulianova, Consiglio Comunale: l’odg dell’11 dicembre 2020

GIULIANOVA – É convocato il Consiglio Comunale per venerdì 11 dicembre 2020, alle ore 15.30, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale di Giulianova (Corso Garibaldi, 109). In osservanza alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di evitare gli assembramenti, causa emergenza Coronavirus, la seduta si svolgerà a “Porte Chiuse”, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Regolamento comunale di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

2. Ratifica variazione di bilancio disposta con Deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 30/11/2020 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

3. Debiti derivanti da Sentenza del Tribunale di Teramo n. 99/2018 e da Sentenza Corte d’Appello de L’Aquila n. 420/2019 Sig.ra D.P. vs Comune di Giulianova. Riconoscimento debito fuori bilancio;

4. Atto di precetto su Sentenza n. 273/2018 – T.C. vs Comune di Giulianova. Riconoscimento debito fuori bilancio;

5. Riconoscimento Debiti fuori bilancio attività di sanificazione uffici vari;

6. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio attività Sala Polifunzionale di Via dei Pioppi Quartiere Annunziata;

7. Variazione elenco annuale dei lavori 2020 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022. Approvazione;

8. Approvazione Regolamento Controllo Analogo.

La pubblicità della seduta consiliare e la relativa registrazione saranno garantite dalla diretta streaming sul portale web del Comune di Giulianova. Tutti i partecipanti al Consiglio Comunale sono invitati a rispettare le distanze di sicurezza e ad indossare la mascherina. Qualora la seduta andasse deserta, la seconda rimane convocata il 12 dicembre 2020, alle ore 20.30.