Pescara Calcio, l’allenamento del 7 dicembre: il report

CITTÁ SANT’ANGELO – Ripresa delle attività in casa Pescara con seduta di lavoro svolta nel pomeriggio presso il Delfino Training Center di Città Sant’Angelo. Allenamento tecnico-fisica, con esercizi di forza e velocità alternati a esercizi tattici attacco contro difesa. Differenziato per Edgar Elizalde Massimiliano Busellato e Antonio Balzano. Proseguono il loro personale percorso di recupero Edoardo Masciangelo, Mattia Del Favero, Raul Asencio e Mirko Drudi. Domani è in programma doppia seduta di allenamento presso il Delfino Training Center.

I biancazzurri sono reduci in campionato dal successo in trasferta ad Ascoli grazie alle reti di Galano e Ceter nel primo tempo. Un risultato che ha consentito si salire a quota 7 punti superando proprio l’Ascoli e l’Entella in classifica lasciando così l’ultima posizione. Nel prossimo turno, in programma sabato 12 dicembre alle ore 16, la squadra del neo tecnico Breda ospiterà all’Adriatico il Vicenza.