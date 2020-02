L’Aquila, gli appuntamenti di febbraio dei Guastafeste

Il 19 e il 20 febbraio saranno a L’Aquila, rispettivamente, allo Spazio Rimediato e a La casa del Teatro; domenica 23 febbraio a Roma

L’AQUILA – “Il teatro cibo per l’anima…lunghi applausi, considerazioni, riflessioni e forti emozioni hanno generato un risonante entusiasmo che, come promesso dall’associazione culturale i guastafeste, ha concretizzato interessanti appuntamenti per il mese di febbraio.

Mercoledì 19 febbraio alle ore 21.00 sulle tavole di Spazio Rimediato Teatro in Via Fontesecco, 24 a L’Aquila e Domenica 23 febbraio alle ore 18.00 al Teatrosophia di Roma

Marco Valeri interpreterà un suo cavallo di battaglia” STORIA DI ANNA LA PAZZA”. Una storia contadina nata dall’amore per la propria terra e per le proprie origini. Il soggetto della vicenda prende spunto dal fatto che il nonno dell’autore-attore produceva e vendeva vino attraversando con un semplice mezzo valli e poderi. Con quest’opera l’autore si confronta col filone teatrale dei narratori puri che, in Italia, si è sviluppato ed è esploso nel corso degli anni ’90, e si basa sul semplice ma ricco immaginario delle favole di estrazione popolare.

Giovedì 20 febbraio alle ore 21.00 al Teatro Studio “La Casa del Teatro” a Piazza D’Arti, L’Aquila, andrà in scena per la terza volta, dopo i soldout aquilani e la partecipazione alla rassegna Trastestorie al teatro Trastevere di Roma, “IL DOTTORE E LO SPECIALISTA…METAFORA DI UN DISASTRO“, Marco Valeri narra magistralmente la vicenda di un ingenuo idealista che vediamo indifeso nella sua umana drammaticità. Questa condizione lavora sul livello empatico di coinvolgimento dello spettatore e lo spinge ad una vicinanza che emerge nella necessità di ascolto e comprensione, in un’urgenza che muove lo stesso verso una mimesi con le sorti del protagonista.

Se da una parte “Storia di Anna la Pazza” è una narrazione sognante e favolistica nel suo stimolare continuamente l’immaginario del pubblico, dall’altra “Il Dottore e lo Specialista…Metafora di un Disastro” è un monologo a metà tra narrazione pure e teatro d’impegno civile.