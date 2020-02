A Chieti il Convegno “Etica e diritto nei rapporti tra le istituzioni”

L’iniziativa del 20 febbraio è stata promossa dall’Osservatorio Giuridico Legislativo della Conferenza Episcopale Abruzzese e Molisana

CHIETI – Il giorno 20 febbraio 2020, alle ore 15.00, presso l‘Aula Magna del Pontificio Seminario Regionale “Pio X” in Chieti (Via Vernia, 1) si terrà il Convegno “Etica e diritto nei rapporti tra le istituzioni”. L’iniziativa è stata promossa dall’Osservatorio Giuridico Legislativo della Conferenza Episcopale Abruzzese e Molisana, organo di informazione e studio della normativa e della giurisprudenza regionale di interesse e rilevanza in ambito ecclesiale, istituito il 15 gennaio 2019 quale articolazione regionale dell’Osservatorio Giuridico Legislativo della CEI.

Parteciperanno, in qualità di relatori, S.E. Rev.ma Mons. Bruno Forte, Arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto, la Dott.ssa Fabrizia Francabandera, Presidente della Corte d’Appello di l’Aquila, la Dott.ssa Nicoletta Verì, Assessore alla Salute, Famiglia e Pari opportunità della Regione Abruzzo nonché il Rev.mo Antonio De Grandis, Responsabile dell’Osservatorio. Modererà il convegno il Dott. Stefano Pallotta, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo.