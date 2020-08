I fratelli Angel (Mastrangelo) fondarono la “Angel Novelty Company”

Si trattta di un’azienda leader nella produzione di porte, finestre e armadi in Massachusetts. Erano entrambi nati a Tufillo in provincia di Chieti

TUFILLO – I fratelli Filoteo “Frank” e Alfonso “Alphonse” Angel (ma il loro vero cognome era Mastrangelo) giunsero ad “Ellis Island”, nel 1913, dopo aver attraversato l’oceano sul piroscafo “Canada”. Erano entrambi nati a Tufillo in provincia di Chieti. Filoteo “Frank” era nato il 7 luglio del 1882 mentre Alfonso era nato il 21 maggio del 1889. I loro genitori erano Ferdinando (nato a Tufillo il 7 giugno del 1847 – figlio di Pietro e Anna Lucia Cialé) e Teresina Caruso. Subito dopo il loro arrivo negli Stati Uniti, i due fratelli, cambiarono il loro cognome in Angel. Alphonse aveva appreso a Tufillo il mestiere di falegname mentre Frank quello di sarto. Stabilirono la loro residenza a Fitchburg , contea di Worcester, in Massachusetts.

Nel 1919 i due fratelli fondarono la “Angel Novelty Company” che iniziò la sua attività producendo giocattoli in un negozio sopra il vecchio “Universal Theatre” di Fitchburg. L’azienda prosperò nell’immediato divenendo assai nota nel settore. Lasciata la produzione di giocattoli l’azienda si specializzò nella realizzazione di armadi da cucina, porte, finestre, forniture per costruttori, armadi di ottima fattura e arredi per bar e ristoranti. La “Angel Novelty Company” divenne la più grande aziende del settore in Massachusetts arrivando ad occupare oltre 300 operai.

I due fratelli gestirono anche una serie di iniziative collaterali e tra queste: affari immobiliare in Florida, stazioni di servizio, negozi di articoli da regalo ed acquisti di edifici commerciali. Alphonse morì nel 1953 e Frank nel 1956. I loro figli continuarono nell’attività, Ferdinand R. figlio di Frank come presidente e suo cugino Edward F. come tesoriere. La Angel Novelty Company” divenuta oramai indiscussa leader nel suo settore, dopo oltre cinquant’anni di attività, fu ceduta, nel 1971, ad un gruppo di investitori di Leominster e Boston.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”