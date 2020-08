Marianna Aprile ospite all’Atri Cup 2020: ecco quando

ATRI – Ultimo appuntamento firmato FLA nel penultimo week end dell’Atri Cup 2020, la storica mini olimpiade che da oltre trent’anni ospita nella splendida cittadina abruzzese, un borgo ricco di storia e di cultura, centinaia di giovani atleti provenienti da diverse regioni d’Italia e da diverse nazioni di tutto il mondo.

Domenica 23 agosto Marianna Aprile, intervistata alle 21.30 da Vincenzo d’Aquino, direttore del FLA – Festival di Libri e Altrecose, salirà sul palco dell’Arena Spettacoli allestita in Piazza Duchi d’Acquaviva per parlare del suo ultimo libro “Il grande inganno” (Piemme, 2019) e per discutere dei temi più interessanti dell’attualità politica ed economica italiana ed internazionale. Ingresso libero con prenotazione sul sito www.viviatri.it

Brillante osservatrice a 360° dell’Italia dei giorni nostri, Marianna Aprile è tra le firme di punta del settimanale Oggi: prima di approdare lì, ha scritto ovunque e di qualsiasi cosa (economia, gossip, cultura, spettacoli, politica, nautica di lusso) perché grafomane, onnivora e soprattutto per via dell’imprinting professionale ricevuto, ventitreenne, alla “Vespina”, il service editoriale di Giorgio Dell’Arti dove ha imparato gran parte di quel che sa fare. Le piace mettere ogni tanto un piede in tv e ragionare di politica e costume. Lo ha fatto in passato (nel 2014 come autrice e co-conduttrice del talk politico “Millennium”, Rai3), lo fa ora su La7 a “Otto e mezzo”.