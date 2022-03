Guerra in Ucraina, mozione del Senato Accademico dell’UniTe

TERAMO – Il Senato Accademico dell’Università di Teramo – riunito nella seduta odierna – esprime profonda preoccupazione per quanto sta accadendo per l’attacco della Russia all’Ucraina e si unisce e condivide pienamente l’appello della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e della Rete delle Università per la Pace della quale è parte attiva.

«L’intera comunità accademica, profondamente preoccupata da quanto sta avvenendo in Ucraina, animata dalla convinzione che l’attenzione alla costruzione e al consolidamento della pace sia vocazione costitutiva dell’Accademia, certa che un’azione diplomatica forte e immediata, condotta in buona fede da tutte le parti, sia l’unica strada per affrontare la complessità del conflitto in corso:

• si associa all’appello del Segretario generale delle Nazioni Unite del 23 febbraio sul rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, sulla necessità di stabilire il cessate il fuoco e di intraprendere la via del dialogo e del negoziato;

• ribadisce con fermezza l’importanza della pace e del dialogo quali valori insostituibili per la convivenza fra i popoli e condanna ogni atto di violenza e di prevaricazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

• esprime autentica solidarietà per le persone coinvolte e particolare vicinanza all’intera comunità accademica in Ucraina.

• seguendo il corso degli eventi, valuta la possibilità di attivarsi per incoraggiare azioni concrete a beneficio e sostegno di colleghi e colleghe, nonché di studentesse e studenti, vittime della situazione, incluso il ritorno in Italia delle studentesse e degli studenti presenti nelle zone del conflitto».

Il Senato Accademico esprime inoltre vicinanza e supporto alle studentesse e studenti iscritti all’Università di Teramo di nazionalità ucraina. Solidarietà anche ai colleghi degli atenei ucraini con cui Teramo ha stabilito rapporti di collaborazione bilaterale come con la Odessa Maritime Academy e la Odessa National Academy of Food Technologies. In particolare il Senato Accademico esprime profonda vicinanza ai colleghi degli otto centri di ricerca ucraini del progetto Erasmus+ Ag-Lab con i quali l’Università di Teramo collabora attivamente da anni e che sono stati in visita a Teramo lo scorso ottobre.