Guardiagrele, successo per la parata di stelle di Go & Friends

GUARDIAGRELE – Grande successo a Guardiagrele per l’evento Go & Friends, organizzato nell’ambito del Guardiagrele Opera Festival: una “serata di stelle” che ha visto l’alternarsi di mostri sacri e nuovi talenti, musicisti e interpreti abruzzesi e internazionali, in un caleidoscopio di suoni, voci e volti che resteranno impressi a lungo nella memoria del pubblico, che ha tributato un’accoglienza calorosa agli artisti presenti in piazza San Francesco.

Uno spettacolo in due parti, quello condotto con piglio disinvolto e professionale da Fabio Di Cocco, a rimarcare la natura composita e al tempo stesso armoniosa di una manifestazione, ormai giunta alla quinta edizione, che si prefigge di racchiudere in due settimane quanto di meglio possono offrire i talenti musicali, artistici, letterari del territorio, promossi e valorizzati dalla presenza di figure di livello internazionale, che conferiscono al Festival un rilievo crescente nel panorama regionale e non solo.

Susanna Rigacci, Vanessa Gravina, Ivana Francisci e Leandro Amato i protagonisti della prima parte “shakespeariana”, che ha presentato composizioni ispirate ai drammi del Bardo interpretate dalla superba voce di Susanna Rigacci, degnamente coadiuvata da Ivana Francisci al pianoforte, e a seguire letture e monologhi affidati alle voci intense di Vanessa Gravina e Leandro Amato, che hanno suscitato brividi di emozione nel folto pubblico presente.

Nella seconda parte si sono alternati musicisti esperti, virtuosi di vari strumenti e giovanissimi talenti pronti a decollare nel firmamento, per restare alla metafora della serata, della musica: primo tra tutti quello dell’undicenne Isotta Colasanti, figlia d’arte capace di stupire i presenti con la sua nitida e vivace esecuzione di una deliziosa Sonata per pianoforte di Mozart. Con lei, l’altro giovanissimo pianista Ruben De Ritis, e i maestri Claudio Di Bucchianico all’oboe, Giuliano Morgione alla chitarra, Vincenzo De Ritis alla fisarmonica e Luca Dragani, che con Ivana Francisci al pianoforte ha eseguito con il suo flauto dolce una brillante sonata di Vivaldi.

Presente quasi al completo l’amministrazione comunale, che assicura un sostegno crescente al GO Festival, convinta della ricaduta positiva in termini di prestigio, ma anche di presenze di appassionati e turisti, nel borgo inserito nel club dei “più belli d’Italia”: il sindaco Simone Dal Pozzo ha voluto salutare e ringraziare personalmente gli artisti presenti, ribadendo l’importanza che la cultura e l’arte rivestono nel rilancio di questa parte d’Abruzzo, ricca di bellezze non solo paesaggistiche e monumentali e di eccellenze non solo enogastronomiche. Viva la musica, dunque, che con l’arte e la cultura tutta rappresenta la vera chance per il futuro del territorio.

L’edizione 2019 del GO Festival, apertasi il 14 luglio con I barbiere di Siviglia e proseguita il 20 con il Mozart Gala, si concluderà sabato 27 con una serata interamente dedicata al genio di Claudio Monteverdi: in programma, con la regia di Vanessa Gravina e l’orchestra Divertimento Barocco Teatino diretta da Glenn Block, Il combattimento di Tancredi e Clorinda e una scelta di madrigali. Come dichiara il maestro Maurizio Colasanti, volato intanto in Israele per dirigere una serie di concerti, “l’eredità e il contributo che Monteverdi ha dato alla nostra cultura è grande. Siamo di fronte ad un gigante che è riuscito a declinare verso nuove forme il senso spaziale del significato musicale. L’arte di Monteverdi sa di libertà, una libertà continuamente rinnovata attraverso il rigore e l’articolazione formale, ed alimentata da una profondità musicale che meritava di essere proposta. Per questo Il combattimento di Tancredi e Clorinda che andrà in scena a Guardiagrele il prossimo 27 luglio sarà un evento imperdibile. Go Festival ha avuto coraggio a programmare un opera così lontana dal mondo della consuetudine, e sono sicuro che i tanti spettatori che parteciperanno rimarranno estasiati da questo che si annuncia come l’evento lirico dell’estate”.