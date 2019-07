Pescara calcio: 11 gol alla Renato Curi, tripletta per Cisco

In occasione del decimo giorno di lavoro nel ritiro di Palena i biancazzurri hanno trovato subito un protagonista. Doppietta per Tumminello

PALENA – Seconda sgambata stagionale ieri, giovedì 25 luglio per i ragazzi di mister Zauri che, dopo una mattinata sviluppata tra palestra e campo, nel pomeriggio hanno affrontato e battuto in amichevole la squadra della Renato Curi Angolana. L’incontro si è disputato presso lo stadio “Degli Angeli” di Palena. La partita è finita con il risultato di 11 a 0 . Le reti nella prima metà di gioco portano la firma di Ta Bi 10′ pt., doppietta di Tumminello 36′ pt., 40′ pt. e Zappa 40’ pt.. Nel secondo tempo a segno per i biancazzurri Kanoutè 6′ st., Ventola 7′ st., 35’ st., Borrelli 20’ st. e tripletta di Cisco 23’ st., 30’ st., 44’ st.. Di seguito andiamo invece a vedere le prime date ufficiali relative al prossimo campionato di Serie B 2019 – 2020 che verrà disputato e che prevede 4 turni infrasettimanali e due soste.

DATE DEL CAMPIONATO DI SERIE B 2019 – 2020

Inizio del campionato sabato 24 agosto 2019

Turni infrasettimanali nelle seguenti date: Martedì 24 settembre 2019 Martedì 29 ottobre 2019 Martedì 3 marzo 2019 Martedì 21 aprile 2019

Soste per le Nazionali nei giorni: 7 e 8 settembre 2019 12 e 13 ottobre 2019 16 e 17 novembre 2019 28 e 29 marzo 2020

Ultima giornata di campionato giovedì 14 maggio 2020