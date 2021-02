Grancia di Morino, il trattore si ribalta: anziano trasportato in ospedale

Va a caricare la legna e resta ferito. Un anziano del posto di 82 anni è rimasto coinvolto in un incidente e ricoverato all’ospedale

MORINO – Brutta avventura per un 82enne, residente a Morino, nella frazione di Gancia, che nella mattinata di oggi é rimasto coinvolto un incidente agricolo. Secondo una prima ricostruzione, il trattore che l’anziano stava conducendo si sarebbe ribaltato causando la caduta di legna sulla sua gamba.

La Croce Verde di Civitella Roveto, insieme alle forze dell’ordine, sono tempestivente giunti sul posto per prestare aiuto all’uomo. Dopo essere stato stabilizzato, l’anzianoè stato trasportato dall’elisoccorso del 118 all’ospedale dell’Aquila, dove sarà tenuto in stretta osservazione in considerazione dell’ età. Non sarebbe in pericolo di vita.

Foto di archivio