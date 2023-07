“Gran Sasso e Cinema”, Andrea Lolli presenta il libro a Giulianova

GIULIANOVA – Ospite del secondo appuntamento della sesta edizione dei “Giovedì in terrazza”, il prossimo 6 luglio alle 21.15 a Palazzo Bindi, sarà Andrea Lolli con il suo volume “Gran Sasso e Cinema. Movie map del Gran Sasso d’Italia”, edito da Ricerche&Redazioni, alla seconda tiratura.

L’autore racconterà tramite notizie, testimonianze dirette e aneddoti a dir poco leggendari, le maggiori produzioni cinematografiche girate nei pressi del massiccio del Gran Sasso d’Italia, dai più classici “Ladyhawke” e “…Continuavano a chiamarlo Trinità”, passando per tutte le pellicole nazionali e internazionali che hanno portato tra le principali vette dell’Appennino i più grandi artisti e attori del Cinema.

Andrea Lolli, aquilano, classe 1984, è tra i maggiori esperti in materia di location placement e cineturismo, collabora a vario titolo per università, case editrici e riviste italiane ed estere per quanto riguarda il cinema, le materie audiovisive e il turismo. Relatore in convegni e seminari internazionali, è autore di numerosi volumi, saggi, articoli e monografie in adozione da anni presso molti corsi universitari italiani. E’ inserito dalla Commissione Europea nel registro degli esperti come “Cinema, Media, Tourism, Film Funds and Film Commissions consultant”. Lolli, ancora, è ideatore e realizzatore del progetto di turismo esperienziale “Cinetrekking e Movie Tour del Gran Sasso”. Svolge ruoli di location scout e location manager per produzioni cinematografiche ed eventi internazionali. Attualmente è tutor, supervisor e coordinatore di progetti di tesi e tirocinio in materie di cinema, turismo e ambiente per l’Università degli Studi dell’Insubria di Varese e di Tor Vergata a Roma.