Teramo, orari apertura dei siti museali per l’estate 2023

TERAMO – Il Comune di Teramo in una nota informa circa gli orari dei siti museali per l’estate 2023. Di seguito andiamo a vedere quali sono quelli per la Pinacoteca Civica, Castello della Monica e L’Arca.

PINACOTECA CIVICA

giovedì e domenica dalle 10,00 alle 13,00

dal martedì alla domenica dalle 17,00 alle 20,00

CASTELLO DELLA MONICA

domenica dalle ore 10,00 alle 13,00

dal giovedì alla domenica dalle 17,00 alle 20,00

L’ARCA

venerdì e domenica dalle ore 10,00 alle 13,00

dal giovedì alla domenica dalle 17,00 alle 20,00