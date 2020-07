A L’Aquila va in scena il Gran Gala della Danza 2020

Il 22 luglio, per la rassegna I Cantieri dell’Immaginario, Anbeta Tprpmani e Alessandro Macario presenteranno un Pas de deux dalla Coppelia

L’AQUILA – Mercoledì 22 Luglio ore 21.30, in Piazza Duomo L’Aquila, per la rassegna I Cantieri dell’Immaginario, andrà in scena il Gran Gala della Danza.

Il Gran Gala della Danza 2020 accenderà i riflettori sulla magica Piazza Duomo e brillerà con L’Aquila, in un omaggio alla Vita e alla Bellezza: cornice perfetta per accogliere ed esaltare le emozioni che i passi di danza rendono vive e tangibili sul palco.

In scena i due artisti Anbeta Toromani, Prima Ballerina dell’Opera di Tirana, ed Alessandro Macario, Primo Ballerino del Teatro San Carlo di Napoli, coppia nella vita e sul palcoscenico, che presenteranno al pubblico aquilano, un Pas de deux dalla Coppelia del grande Amedeo Amodio, ‘Invisible grace’, dell’amburghese Yaroslav Ivanenko, direttore del Theater Kiel, ed una nuova creazione.

Insieme a loro, l’innovativa E.sperimenti Dance Company by gruppodanzaoggi che interpreta nel proprio creativo linguaggio gestuale l’#tradizioneinnovazione.

La Compagnia porterà in scena la sua caratteristica ironia, leggerezza, energia con estratti dallo spettacolo “50 MIN fratto 50 MQ”, nuova produzione e dal loro repertorio.

Testimonial per la Farnesina in #Weareitaly accanto ad Andrea Bocelli, Renato Zero e tanti altri con un video girato durante il lock down, l’ensemble è un madeinItaly di successo giovane, teatrale apprezzato all’esteroRecente la loro presenza applaudita a Jakarta, Bangkok, Manila, Hong Kong, Singapore e Kuala Lumpur.

Coordina Monica Ratti, giornalista e produttrice con Vittoria Cappelli.

Ingresso € 5

Acquisto biglietti solo online su: https://cantieriimmaginario.it/eventi-cantieri-immaginario-2019/gran-gala-della-danza/