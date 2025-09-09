Gran Gala del Business 2025: eccellenza e innovazione in Abruzzo

REGIONE – Torna a dicembre la quarta edizione de Il Gran Gala del Business, l’evento più atteso dell’anno per l’élite imprenditoriale abruzzese. Il tema di quest’anno, “Dalle grandi invenzioni italiane all’Intelligenza Artificiale”, celebra il genio creativo del passato e guarda al futuro dell’innovazione.

L’Italia, terra di Leonardo, Marconi e Olivetti, è riconosciuta nel mondo per il suo patrimonio culturale e tecnologico. Il Gala accompagnerà gli ospiti in un viaggio attraverso 100 anni di storia italiana, tra scoperte scientifiche, design, industria e creatività.

Il 2025 segna anche il debutto del Premio Gold Standard, un riconoscimento che celebra non solo i risultati imprenditoriali, ma una vera filosofia di eccellenza: miglioramento continuo, attenzione al dettaglio, esperienze memorabili e leadership etica.

“L’intelligenza artificiale cambierà il nostro modo di vivere, ma la vera responsabilità resta all’essere umano: custodire ciò che nessuna tecnologia potrà mai sostituire, le emozioni.” Così dichiara Fabio Di Noro, fondatore del Premio Top 100 Abruzzo e del Gran Gala del Business

Premi e candidature

Sono aperte fino al 30 settembre 2025 le candidature per:

Premio Top 100 Abruzzo

Premio Sinisa

Premio Millionaire Mind

Premio Gold Standard

Le candidature possono essere presentate compilando il modulo online al seguente link: www.premiotop100.it/nomination