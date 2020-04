Giulianova, vincoli meno stringenti per disabili e accompagnatori

Albani: “Abbiamo voluto riservare una particolare attenzione alle persone che vivono situazioni di forte fragilità già nel quotidiano e che la condizione di isolamento potrebbe aggravare”

GIULIANOVA – Con apposita ordinanza il Sindaco Jwan Costantini ha prorogato fino al 13 aprile 2020 tutte le misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio da Covid-19, così come disposto dall’ultimo decreto del 1 aprile 2020, firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Dato che, tra i vari punti, l’ordinanza sindacale vieta tutte le attività motorie e sportive, autorizzando i cittadini ad uscire di casa solo in aree contigue alla propria abitazione, il primo cittadino, di concerto con l’Assessore alle Politiche Sociali Lidia Albani, ha introdotto vincoli meno stringenti per le persone con disabilità cognitiva, intellettiva e relazionale e per i familiari che li accompagnano, che possono uscire di casa solo se strettamente necessario, restando nei dintorni e rispettando le regole di distanziamento sociale per prevenire le possibilità di contagio.

Anche in questo caso l’esigenza di uscita deve essere autocertificata e si può indicare tra le ragioni dello spostamento “l’assistenza a persone con disabilità”.

“Abbiamo voluto riservare una particolare attenzione alle persone che vivono situazioni di forte fragilità già nel quotidiano – spiega l’Assessore Albani – e che la condizione di isolamento potrebbe aggravare. Così, a loro e a chi li assiste, viene data la possibilità di passeggiate in percorrenze più ampie, ma sempre rispettando categoricamente le indicazioni per evitare il contagio e muniti di regolare autocertificazione”.

É possibile consultare l’ordinanza sull’Albo Pretorio on line del portale web del Comune di Giulianova.

Nella foto del Sindaco Costantini con l’Assessore alle Politiche Sociali Lidia Albani.