Teramo, in scena Teramum, l’operina dedicata alla storia della città

A dicembre oltre 200 elementi sul palco per l’opera finale di un importante progetto che li ha impegnato per un intero anno

TERAMO – Si svolgerà martedì 3 dicembre alle 21.00 presso il Teatro Comunale di Teramo,“Teramum. La grande storia di Teramo… raccontata dai piccoli teramani”, la prima esecuzione assoluta dell’operina musicale originale realizzata dagli alunni dell’I.C. Zippilli-Lucidi, del Liceo Coreutico, dall’orchestra di fiati e percussioni dell’ISSSM ‘G. Braga’ e dall’orchestra dell’I.C. Zippilli-Lucidi.

L’evento, in programma per vedrà sul palco oltre 200 elementi che interpreteranno l’opera finale di un importante progetto che ha impegnato gli allievi per un intero anno e che vede come capofila proprio l’I.C. Zippilli-Lucidi.

Mercoledì 27 novembre nella sala primaria Noè Lucidi

All’inaugurazione interverranno, tra gli altri, il dirigente scolastico dell’I.C. Zippilli-Lucidi Lia Valeri, la dirigente del Liceo Coreutico Loredana Di Giampaolo, il direttore dell’ISSSM ‘G. Braga’ Federico Paci, Maria Cristina Marroni, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Teramo e Maria Cristina De Nicola, reggente dell’Ufficio V dell’USR dell’ambito territoriale di Teramo.