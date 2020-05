Giulianova, stabilimento balneare diversamente abili: il bando

GIULIANOVA – É stato pubblicato sul portale web del Comune di Giulianova, l’avviso pubblico per l’affidamento in concessione della gestione di uno stabilimento balneare, attualmente denominato “Helios”, di cui alla concessione n. 71/2008 e concessione suppletiva n. 6589/2019, per la fruizione dell’ambiente marino da parte delle persone diversamente abili, dei loro familiari e/o accompagnatori, per la stagione balneare 2020.

L’iniziativa ha lo scopo di favorire il turismo balneare, le cure elioterapiche, la pratica di attività ludico ricreative e sport compatibili con la struttura, per soggetti con disabilità certificata ai sensi di legge.

Alla gara saranno ammesse nel rispetto dei requisiti richiesti nell’avviso, esclusivamente soggetti iscritti al registro Unico Nazionale del Terzo settore: Onlus, Associazioni, Associazioni di promozione sociale, Cooperative Sociali con iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività adeguata a quella oggetto dell’appalto. I concorrenti dovranno altresì essere iscritti alla Piattaforma del Mepa – sito https://www.acquistinretepa.it , nell’Area Merceologica Sanità, Ricerca e Welfare categoria servizi sociali sotto categoria “Servizi integrativi, ricreativi e di socializzazione”.

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo Pec all’indirizzo: protocollogenerale@comunedigiulianova.it entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 11 maggio 2020.