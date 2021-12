Giulianova, il sindaco ha incontrato il motociclista Matteo Ciprietti

GIULIANOVA – Il Sindaco Jwan Costantini ha ricevuto ieri, nel suo ufficio, Matteo Ciprietti, giuliese, 23 anni, laureatosi il mese scorso Campione italiano nella Categoria Big Super Sport. Il giovane motociclista ha dialogato a lungo con il Primo cittadino, dicendosi anche positivamente sorpreso dall’atmosfera accogliente, dagli oggetti e dai ricordi che abbelliscono la stanza. In avvio del colloquio, il giovane campione ha apposto una dedica autografata su una foto che lo ritrae in sella alla sua Ducati.

“ E’ stato un grande piacere – ha commentato il Sindaco Costantini – ricevere la visita di Matteo Ciprietti. A soli 23 anni, Matteo rende onore alla nostra città, e lo fa non solo per l’eccezionale risultato raggiunto, ma anche per l’esempio di educazione, determinazione e perseveranza che sta dando ai suoi coetanei, giuliesi e non solo”.