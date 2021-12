Giulianova, visita di Dino Pepe alla sede TUA

Il consigliere regionale chiede maggiori investimenti per la provincia di Teramo e maggiore attenzione alle richieste di lavoratori e sindacati

GIULIANOVA – Questa mattina il Consigliere e Vice Capogruppo Regionale del Pd Dino Pepe si è recato in visita ispettiva presso la sede di TUA SpA di Giulianova per affrontare le problematiche relative all’area produttiva giuliese che, nei piani aziendali, a partire dal prossimo 13 dicembre vedrà la parziale chiusura dell’ufficio d’esercizio, una decisione che rischia di creare ripercussioni e gravi disagi su tutta la provincia di Teramo.

“Nel corso dell’incontro ho manifestato la mia preoccupazione alla governance dell’azienda, rappresentata dalla Dott.ssa Carola Di Paolo, ai rappresentanti dei sindacati di categoria Cgil, Cisl, Faisa Cisal e Orsa e ovviamente ai lavoratori presenti in particolare per le ripetute aggressioni subite dal personale addetto alla verifica dei titoli di viaggio e a quello alla guida dei mezzi, in particolare in Val Vibrata” ha sottolineato Dino Pepe nell’incontro avuto con i media subito dopo la visita alla sede della TUA SpA di Giulianova. “Da mesi poi va avanti il lungo braccio di ferro tra i vertici della società e tutti i sindacati che lamentano disservizi, carichi di lavoro importanti, la mancata sanificazione e pulizia dei mezzi, la mancata manutenzione delle sedi, con servizi fatiscenti e strutture abbandonate, l’altissima evasione tariffaria, che sfiora il 50%, e problemi generali sui turni di lavoro, tutte situazioni che creano disagi e hanno portato allo sciopero dello scorso 8 novembre”.

“Inoltre, come lamentato in passato dalle sigle sindacali di categoria, continuano a mancare gli autisti e i concorsi, finora, sono stati solo annunciati, ma non vi è alcuna certezza se e quando i nuovi assunti entreranno effettivamente in servizio” ha proseguito Pepe. Per quanto concerne la provincia di Teramo il Consigliere del Pd ha chiesto chiarimenti sulla riorganizzazione della sede d’esercizio di Giulianova e di Teramo. “E’ da tempo che assistiamo a continui accorpamenti di residenze periferiche di lavoro come Montorio al Vomano, Roseto degli Abruzzi, Mosciano Sant’Angelo che destano preoccupazione tra i lavoratori, ma non solo, perché non si riesce a capire quali sono le motivazioni dietro tali scelte aziendali”.

“Inoltre non si comprende come mai nella sede di Giulianova si stia provvedendo a trasferire l’Ufficio Movimento, preposto alla gestione degli autisti e dei servizi, con i due rispettivi addetti spediti verso la sede di Teramo per poi rimandare incomprensibilmente un impiegato ogni giorno a Giulianova, in quanto il deposito giuliese ovviamente necessita di essere presidiato mattina e pomeriggio” ha proseguito Pepe nella sua disamina.

“In generale – ha concluso il Vice Capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale – ho notato che c’è un clima molto teso tra lavoratori, azienda, sindacati e Giunta Regionale e questo si ripercuote negativamente sulla qualità del lavoro e dei rapporti sindacali. Spero che questa situazione migliori e che TUA SpA investa sulla nostra provincia, per questo ho chiesto alla governance dell’azienda un impegno serio per rilanciare l’attività nel teramano, una sempre maggiore attenzione alle esigenze di pendolari e aree interne e nuovi investimenti a favore del personale”.