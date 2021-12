Giulianova, scadenza contributi per il pagamento dei canoni d’affitto

L’Amministrazione comunale ricorda che è in scadenza il bando, le domande vanno presentate entro lunedì 27 Dicembre

GIULIANOVA – Scadranno il prossimo 27 Dicembre le domande per ottenere i contributi per il sostegno al pagamento dei canoni d’affitto. Il bando ed il modulo da presentare con la documentazione richiesta, sono consultabili sul sito istituzionale del Comune. Possono partecipare tutti i residenti che abbiano sottoscritto un contratto d’affitto, di natura non transitoria, riguardante l’abitazione principale. Sono esclusi dai contributi gli inquilini di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Bando e modulo sul link https://www.comune.giulianova.te.it/area_letturaNotizia/118308/pagsistema.html Le istanze possono essere consegnate a mano all’ Ufficio Protocollo, trasmesse per raccomandata AR o inviate all’ indirizzo protocollogenerale@comunedi giulianova.it “Rinnoviamo l’invito ad usufruire dei contributi – sottolinea il Vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali Lidia Albani – Si tratta di risorse finanziarie preziose per il bilancio dei nuclei familiari che attraversano o hanno attraversato periodi di grande difficoltà, anche a causa della pandemia”.