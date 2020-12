Giulianova, rimborso dei libri di testo 2020/2021: pubblicato l’avviso

La domanda, firmata da uno dei due genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, deve essere presentata, utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito del Comune di Giulianova oppure in distribuzione all’Ufficio “Front Office” Servizi Educativi

GIULIANOVA – É stato pubblicato sul sito del Comune di Giulianova (https://www.comune.giulianova.te.it) l’avviso pubblico rivolto alle famiglie per il rimborso relativo all’acquisto di libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per l’anno scolastico 2020/2021.

Possono accedere al contributo gli studenti con residenza nel Comune di Giulianova ed appartenenti ad un nucleo familiare il cui ISEE, in corso di validità sia pari od inferiore ai 15.493,71 euro.

La domanda, firmata da uno dei due genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, deve essere presentata, utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito del Comune di Giulianova oppure in distribuzione all’Ufficio “Front Office” Servizi Educativi, sito in via Piave (tel. 085-8021-300) nei giorni di apertura al pubblico (martedì dalle 10.30 alle 12.30 e giovedì dalle 10.30 alle 12.30).

Allo specifico modulo di domanda deve essere allegata la documentazione ovvero copia dell’attestazione ISEE in corso di validità, fattura rilasciata dal librario relativa alla fornitura dei libri di testo, elenco dettagliato dei libri di testo acquistati e copia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto che forma l’istanza di contributo.

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda all’Ufficio Protocollo del Comune di Giulianova, in Corso Garibaldi n.109, entro il 10 gennaio 2021.

Le domande possono essere consegnate a mano nell’apposita cassetta postale destinata alla ricezione delle istanze cartacee, o inoltrate all’indirizzo di posta elettronica protocollogenerale@comunedigiulianova.it.