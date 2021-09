Giulianova, riaperte le iscrizioni al servizio mensa scolastica 2021/2022

GIULIANOVA – Gli uffici comunali della Pubblica Istruzione comunicano che, a partire da oggi, 13 Settembre 2021, e fino al 21 del mese, sono riaperte le iscrizioni/reiscrizioni per usufruire del servizio di refezione scolastica per l’annualità 2021/2022, servizio che sarà assicurato dal giorno 4 Ottobre 2021. La sua attivazione sarà definita nel rispetto delle disposizioni nazionali anti-Covid, d’accordo con le istituzioni scolastiche e gli operatori incaricati della gestione.

Le domande saranno accolte esclusivamente in via telematica mediante accesso alla piattaforma Planet School presente sul sito web del Comune di Giulianova o accedendo al link www.planetschool.it/psgiulianova. La procedura potrà essere effettuata mediante pc, tablet o cellulare. All’istanza andranno allegate l’attestazione Isee in corso di validità, la dichiarazione per diete etico-religiose, eventuale altra documentazione ritenuta utile.

Il genitore o chi esercita la potestà genitoriale dovrà compilare la domanda di iscrizione esclusivamente on line, consultando, se necessario, la guida per l’iscrizione al servizio, disponibile sul sito istituzionale del Comune al link: www.comune.giulianova.te.it. A conferma dell’avvenuta iscrizione, verrà inviata una mail all’indirizzo indicato nella domanda. Qualora non si intenda più usufruire del servizio, il genitore dovrà tempestivamente comunicare all’ufficio Pubblica Istruzione la rinuncia tramite pec al Protocollo generale protocollogenerale@comunedigiulianova.it o mediante istanza cartacea da consegnare a mano presso l’ufficio Protocollo.

Foto di repertorio