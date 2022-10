Giulianova, raccolta olive: riaperti i termini per affidamento aree pubbliche

GIULIANOVA – Gli uffici comunali rendono noto che è consultabile sul sito internet istituzionale l’avviso pubblico con il quale sono stati riaperti i termini, per la durata di 10 giorni, per l’affidamento in concessione di aree pubbliche per la raccolta delle olive.

La domanda va redatta utilizzando l’apposito modulo sul quale deve essere specificata l’area d’interesse tra le 11 riportate nell’avviso. Le istanze vanno consegnate all’ Ufficio Protocollo del Comune o inviate tramite Pec all’indirizzo protocollogenerale@comunedigiulianova.it.

L’affidamento sarà rilasciato con precise prescrizioni. Tra le altre, l’effettuazione della raccolta personalmente o, al più, con l’ausilio di familiari; la destinazione personale o familiare del frutto della raccolta; l’adozione degli accorgimenti necessari ad eliminare ogni rischio di infortunio; l’esenzione del Comune da ogni responsabilità per danni arrecati a cose e persone.

Le attività di raccolta delle olive possono essere condotte solo successivamente al rilascio della Concessione del Servizio Ambiente e alla successiva stipula della convenzione di adozione delle aree verdi pubbliche.