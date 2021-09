Giulianova, pre-iscrizioni per il servizio pre e post scuola

GIULIANOVA – Gli Uffici della Pubblica Istruzione del Comune di Giulianova rendono noto che, a partire da domani, 9 Settembre, e fino al 22 Settembre 2021, sono aperte le pre-iscrizioni al servizio di pre e post scuola per l’Anno scolastico 2021/2022.

Si precisa che l’attivazione del servizio sarà definita in ossequio alle disposizioni governative in materia di prevenzione della diffusione del Covid-19, in accordo con le istituzioni scolastiche e gli operatori incaricati della gestione delle attività.

L’Amministrazione comunale si riserva pertanto di valutare, sulla base delle istanze di iscrizione che perverranno agli uffici, il numero massimo degli studenti da poter ammettere, per effetto della riorganizzazione del servizio e sulla base di criteri che saranno adottati al fine di assicurare l’implementazione delle misure di sicurezza disposte dal Governo.

Il servizio non verrà attivato in caso di iscrizioni inferiori a 8 studenti per plesso scolastico. In ogni caso, lo stesso servizio, ove attivabile, prenderà avvio non prima della seconda metà del mese di ottobre.

Si precisa inoltre che, in caso di attivazione, il servizio sarà espletato fino ad un anticipo massimo, sull’orario scolastico, di 45 minuti in entrata e ad un posticipo massimo di 45 minuti in uscita.

Le domande, su apposita modulistica, dovranno essere consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune o inviate tramite pec all’indirizzo PEC: protocollogenerale@comunedigiulianova.it.

Avviso e modulo al link: https://www.comune.giulianova.te.it/area_letturaNotizia/100746/pagsistema.html