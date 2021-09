La band ortonese dei Dirasc’k al Sanremo Rock and Trend Festival

Il 10 settembre salirà sul palco per conquistare la finale della 34esima edizione dedicata ai musicisti emergenti

ORTONA – Si stanno svolgendo in questi giorni al Teatro Ariston di Sanremo le fasi finali nazionali, presentate da Giuseppe Tarantino, della 34esima edizione di Sanremo Rock & Trend Festival, punto di riferimento per tantissimi giovani musicisti emergenti che vogliono far conoscere la propria musica ed intraprendere una carriera rock, avendo la possibilità di firmare il primo contratto discografico, registrare videoclip professionali, ottenere date live fra cui open act per artisti nazionali e internazionali, aprire un proprio canale Vydo, fare promozione via radio e tv.

Le fasi finali decreteranno i partecipanti alla finalissima dell’11 Settembre. A tal proposito, dopo aver superato le fasi regionali, la band ortonese dei Dirasc’k, il 10 settembre salirà sul palco dell’Ariston per conquistare la finale di Sanremo Rock e Trend Festival.

I musicisti che formano Il gruppo rock ortonese sono: Alberto Arpa (Voce e Chitarra), Silvio Marrone (Chitarra, Basso, Piano, Sintetizzatori, Programmazioni), Cristiano Lo Medico (Basso e Programmazioni), Stefano Berarducci (Batteria, Sintetizzatori, Programmazioni dei Suoni e di Sequenze dal Vivo), Riccardo Grumelli (Chitarra, Basso, Controbasso, Voce e Cori), Giovanni Barbone (Tecnico del Suono e Assistente di Palco).

A tal proposito, ha commentato Alberto Arpa “Ricevere l’email che citava ‘selezionati su 12000′ ci ha spiazzati, poiché non ricordavamo nemmeno di aver inviato il brano per candidarci alle fasi selettive e invece siamo arrivati tra i finalisti regionali e scelti per le finali nazionali e l’esibizione all’Ariston. L’emozione è indescrivibile, non vediamo l’ora di poter riuscire a condividere le nostre canzoni, parole, suoni e arte. La passione ci rapisce e speriamo di coinvolgere nel vortice più gente possibile”.

A tal fine i componenti della band dei Dirasc’k hanno deciso di pubblicizzare questo importante avvenimento perché vogliono condividerlo con tutti gli abruzzesi e, in particolare, con gli ortonesi, in quanto sono finora l’unica band di Ortona ad aver partecipato a Sanremo Rock.