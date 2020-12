Giulianova, Piazza Dalla Chiesa: partiti i lavori di rifacimento dell’asfalto

GIULIANOVA – Al via da ieri, lunedì 14 dicembre, gli interventi di manutenzione sul manto stradale di Piazza Dalla Chiesa a Giulianova. Sono partiti stamane i lavori di rifacimento dell’asfalto della piazza.

“Continua senza sosta la messa in opera del piano asfalti comunale – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – che, dopo via La Spezia, dalle prime ore di questa mattina sta interessando Piazza Dalla Chiesa. Ringrazio per l’impegno l’Assessore alla Manutenzione Giampiero Di Candido e gli uffici comunali”.

Nella foto degli interventi di manutenzione sul manto stradale di Piazza Dalla Chiesa.