Giulianova, piantati venti nuovi alberi su via Prato

GIULIANOVA – Venti nuovi alberi sono stati piantati, lo scorso 18 giugno, su via Prato, nei pressi del cimitero monumentale di Giulianova. Si tratta di essenze arboree del tipo tilia cordata. Nei prossimi giorni, invece, si procederà alla messa a dimora di quindici nuove gleditsie a Case di Trento.

Nonostante le oggettive difficoltà, dovute anche alla carenza di unità lavorative, continua l’azione dell’amministrazione comunale a sostegno dell’ambizioso progetto di arricchire la città di un numero sempre maggiore di piante.

Anche il verde pubblico di via Nazario Sauro è stato arricchito, in questi giorni di, tre nuovi lecci, uno dei quali regalato alla città da un gruppo di bambine, mentre altri due frutto delle donazioni al progetto “Regala un albero” dell’associazione Co.n.al.pa Giulianova, in collaborazione con la Giulianova Patrimonio e l’Ente comunale, nato con l’obiettivo di incrementare il patrimonio arboreo cittadino, a cui stanno aderendo tantissimi cittadini, aziende, enti ed associazioni del territorio.

Ha aderito personalmente al progetto anche il sindaco Jwan Costantini, che a nome della famiglia e in memoria del padre Rizzardo, ha voluto donare alla città uno dei lecci messi a dimora in via Nazario Sauro.