Estate in gioco 2021, a Teramo il progetto per i bambini: ecco quando

TERAMO – “Ancora una volta l’amministrazione comunale è in campo per dare risposte alle famiglie teramane”. Con queste parole l’assessore alla Pubblica Istruzione, Andrea Core, comunica l’attivazione del progetto Estate in gioco, rivolto ad un numero massimo di 102 bambini e bambine di età compresa tra i 12 mesi e i 5 anni, residenti nel Comune di Teramo. Il progetto si svolgerà dal 1° al 31 Luglio prossimi, con orario dalle 7.30 alle 14.30, esclusi sabato e domenica, ed è interamente gratuito, pasto incluso.

I criteri di accesso sono indicati nell’apposito Bando pubblicato nella Sezione “Comunicazione dai settori” del sito dell’Ente, e il principio di base risponde alla volontà di fornire sostegno ai bisogni delle famiglie con maggiori difficoltà nella conciliazione fra cura dei propri figli e lavoro, secondo una graduatoria di ammissione con l’attribuzione di punteggi.

Le attività saranno svolte da personale comunale coadiuvato da personale esterno e saranno coerenti con gli orientamenti contenuti nelle “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza Covid-19”.

Saranno interessati gli asili “Girasole” in Via Diaz, “Pinocchio-Anna Ferrante” alla Gammarana e “Il gatto con gli stivali” a San Nicolò a Tordino.

E’ possibile iscrivere i bambini fino a Venerdì prossimo 25 giugno mediante apposita istanza che è possibile scaricare anch’essa dal sito del Comune nella sezione.

“In un anno complesso e difficile come quello che abbiamo passato – aggiunge l’assessore Core – è stata per noi una priorità assoluta concentrarci sulla tutela dei più piccoli e sul fornire garanzie di servizi continuativi e d’eccellenza per la loro socialità e la loro crescita. Dopo il successo dell’anno passato, abbiamo quindi voluto ripetere l’esperienza dei Centri estivi, aumentando il numero sia dei bambini e delle bambine ammesse, sia della fascia di età coinvolta. Il tutto con una formula completamente gratuita per le famiglie”.