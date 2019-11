Giulianova, piano asfalti: partiti i i lavori su via Falgioni [FOTO]

GIULIANOVA (TE) – Partiti in anticipo i lavori di rifacimento dell’asfalto in via Falgioni. Dalle prime ore di questa mattina gli operai erano a lavoro sulla strada ed hanno ricevuto la visita del Sindaco Jwan Costantini.

Riaperta al traffico veicolare anche via Montello, dove verranno ultimate a breve le operazioni di realizzazione della segnaletica stradale orizzontale. Il piano asfalti comunale interesserà prossimamente le vie Prato e San Nicolai.